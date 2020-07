Flooxer Now | Newsflare

Después de que un vehículo chocara contra él, un niño se ha salvado de un grave accidente gracias a su carrito. El suceso ocurrió hace unos días en la ciudad de Foshan, en la provincia de Guangdong, China, cuando una mujer estaba intentando cruzar la calle con el pequeño.

Tal y como se puede ver en el vídeo, los coches y motocicletas continúan su trayecto sin esperar a que el peatón termine de cruzar el paso de cebra. Probablemente este hecho haya sido el causante de que el niño haya sido arrollado por un gran coche que giraba hacia su dirección.

Afortunadamente, el bebé se encontraba sentado en su carrito en el momento del accidente y, gracias a que llevaba puesto un cinturón, no salió volando. Durante el incidente, la mujer que llevaba al niño agarró muy fuerte el mango de la sillita, y no lo soltó en ningún momento. Ambos hechos, así como la poca velocidad a la que circulaba el automóvil, contribuyeron a que el pequeño no sufriese ningún daño.

Cuando los coches giran rápidamente con un ángulo de 90 grados, corren mayor riesgo de chocarse contra un obstáculo. También es probable que, sin darnos cuenta, un coche o un peatón se encuentren en un ángulo muerto y no logremos verlo cuando conducimos. Sea como fuere, es importante conducir con mucho cuidado y precaución para evitar que accidentes como este vuelvan a suceder.

El pequeño tamaño de algunos niños, así como su habitual inocencia, les hace más propensos a ser atropellados. En las salidas de los colegios, o en zonas urbanas y transitadas, los conductores deben tener especial cuidado con los menores de edad. Para evitar accidentes como el del vídeo, es importante conducir despacio y controlar en todo momento a los peatones.

Por otro lado, hace apenas un mes China fue testigo de otro peligroso suceso que, por suerte, salió bien. El suceso ocurrió en la ciudad de Kunming Shi, cuando una niña decidió salir por la ventana de su casa, situada en un decimotercer piso. Haz clic en este enlace para visualizar el rescate.

