Bad Bunny ha emitido un extenso comunicado en el que se sincera con sus seguidores y fans ante la polémica en la que se ha visto envuelto. El cantante de Puerto Rico se ha enterado a través de Twitter de que un miembro de su equipo ha sido denunciado por acosar sexualmente a una mujer: "Me chocó demasiado ver mi nombre por ahí aunque sé que fue con la intención de que yo me enterara, pero tarde o temprano me iba a enterar y claro que tomaré acción".

El artista ha expresado su firme intención de hacer tomar cartas en el asunto: "En mi vida personal y equipo de trabajo no hay espacio para estas conductas, y se hará lo que se tiene que hacer. Mientras que a otros, hace mucho los alejé de mi círculo por otras razones".

Benito ha querido expresar su tristeza ante esta situación y ha transmitido su apoyo a todas las mujeres para que "nunca se queden calladas": "Lo primero que digo es, que sigan exponiendo a todos sin miedo, nunca se queden calladas si así lo sienten. Admiro su valentía y fortaleza porque entiendo que no es fácil, y créanme que si digo que las entiendo es porque las entiendo".

El cantante reconoce que lucha a diario contra este tipo de conductas en un género musical machista: "No es fácil enterarte por tw que gente que han sido cercanas a ti hacen este tipo de cosas, cosas contra las que trato de luchar o por lo menos aportar un granito, a pesar del estereotipo del género musical que interpreto".

Además, el cantante pide precaución al tratarse de un asunto delicado y se desmarca completamente de lo sucedido: "Estas cosas son delicadas, y hay que ser responsables a la hora de hacer una acusación; ¡hay que hacerlas! ¡Claro que sí! Con firmeza, pero con mucha pero que mucha responsabilidad de nunca involucrar a terceros que no tienen ni la remota existencia en dicho suceso".

"Un abrazo fuerte a quien lo quiera recibir, y mucha fortaleza a cada una de las víctimas que a diario sufren de estas y muchas atrocidades más. ¡Aquí me tienen siempre!", ha escrito a modo de despedida.

Aquí puedes leer el comunicado íntegro que ha publicado en su cuenta personal de Twitter bajo el título "Sinceramente yo":