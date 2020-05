Bad Bunny ha publicado nuevo disco por sorpresa. Se trata de 'Las que no iban a salir', un álbum compuesto por diez temas inéditos que el cantante de Puerto Rico tenía guardados en la manga.

El conejo malo lleva como filosofía de vida hacer lo que le da la gana (ya lo ha dejado claro con el nombre de su segundo álbum) y, a penas tres meses después de marcarse un disco cuyos temas han acaparado los primeros puestos de la lista Billboard durante semanas (incluso compitiendo entre ellos), ha decidido regalarle a sus fans las canciones que había descartado y que no tenía pensado publicar.

Además, lo ha vuelto a hacer en un día (domingo) que no es el que se suele destinar para los lanzamientos musicales (el viernes todos los artistas saturan las listas de novedades).

O puede ser que todo se tratase de una estrategia comercial. Hace una semana Bad Bunny se montó una fiesta en un directo de Instagram donde, con unas copitas de más, le mostró a sus seguidores esas canciones que tenía guardadas en un cajón y que no había salido a la luz por no considerarlas demasiado buenas, no encajar o por diversos conflictos con los artistas que colaboran, como es el caso de Don Omar.

Bad Bunny montó un drama propio de una telenovela justificando que el motivo por el que su colaboración con Don Omar no se había publicado era que Don había avanzado por redes sociales que harían un tema juntos. Paradójicamente, dos días antes de que se lanzara 'Pa' romperla', Don Omar publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter: "Cuando el Rey es Mago siempre tiene un As bajo la manga. ¿Qué le falta a este acto para que el truco esté completo?"

Muchos fans adivinaron que el cantante de 'Dile' se refería a que faltaba un conejo, una clara alusión a su colaboración. Se ve que, a pesar de esto, ambos han arreglado sus diferencias. Bad Bunny (que sólo seguía a Kobe Bryant) le ha dado follow a Don Omar.

Muchos fans están de celebración, como Ibai Llanos. El caster se ha atribuido el mérito de esta reconciliación y no ha podido evitar comentar en su directo de Twitch qué le parecía el nuevo disco.

¿Qué podemos encontrar en ‘Las que no iban a salir?

1. La esperadísima colaboración con Don Omar ‘Pa’ Romperla’.

2. Colaboraciones con Zion & Lennox, Yandel, Nicky Jam o Jhay Cortez.

3. ‘Bendiciones’, una canción llena de pensamientos positivos en la que Bad Bunny da las gracias a los sanitarios que luchan contra la COVID-19.

4. El freestyle que publicó en su cuenta de Instagram y el tema ‘En Casita’ donde participa su novia Gabriella.