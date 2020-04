Apenas hace un par de días, Bad Gyal se sentía de lo más orgullosa de poder participar en el remix de 'Bom Bom!', el tema de Kafu Banton donde también está presente El Guincho, compañero musical inseparable de Rosalía.

Sin embargo, esa ilusión por colaborar en un tema que invita al perreo durante la cuarentena se ha desvanecido para los fans de la cantante que pertenecen al colectivo LGTB. ¿El motivo? Algunos han criticado a la joven catalana por haber trabajado con un artista al que consideran homófobo, algo que en numerosas ocasiones ha reiterado que nunca haría.

Kafu Banton es un artista panameño que publicó ‘Pato’, un tema con mensajes homófobos: “Pato, dónde tú te metas, yo te saco, punta de patada aunque me rompas el zapato. Y si me rompo el zapato, me pongo unos tacos. Te pateo duro hasta que te quedes chato, un solo puñete y te voy a dejar ñato. Esas ideitas las sacaste de dónde, quieres ser mujer y tú naciste hombre”.

Ante tanta polémica y revuelo, Bad Gyal ha decidido publicar un comunicado en su cuenta de Instagram en el que explica que se ha debido al desconocimiento y su juventud:

“Hola a todxs mis fans de la comunidad LGTB+

Primero de todo lo siento si alguien se ha sentido ofendido/decepcionado por mi colaboración con Kafu.

Siempre he dicho que no me involucraría en ningún proyecto homófobo ni trabajaría con nadie que lo fuera porque no quiero que mi música fomente faltas de respeto ni nada que no esté acorde con mis valores.

No sabía de la existencia de la canción Pato, es una canción de hace 20 años y yo ahora tengo 23. Igualmente os pido disculpas por si alguien se molestó por no informarme suficiente, yo y mi equipo deberíamos haberlo hecho.

Kafu es un artista de Panamá, un país caribeño en el que por desgracia en su historia siempre ha sufrido mucha homofobia y la sigue sufriendo actualmente”.

Bad Gyal lo compara con otros estilos de música como el dancehall y dice que para quienes escuchen esos géneros no debe suponer ninguna novedad el que se hayan forjado en ambientes homófobos y machistas, y continúa: “quiero remarcar que yo estoy en contra de estos valores y os pido perdón de nuevo ya que yo no era consciente de esta situación hasta ayer.

No puedo hablar por Kafu, pero sé que actualmente no es una persona homófoba y me ha contado que incluso apoya a la comunidad LGTB+ de su país. Todo el mundo tiene derecho a aprender y cambiar. No justifico sus actos del pasado pero desde mi experiencia he visto que no es homófobo.

Me encantaría sentir vuestro cariño y ver que están disfrutando de Bom Bom todo tipo de personas. Bom Bom es para todxs!!

Gracias por entenderme. Os amo”.