Si no fuera por Twitter, muchos artistas no tendrían la llegada y relevancia para sus fans que necesitan para lanzar sus mensajes personales. Aunque entre actualizaciones de estado, muchos también aprovechan para reivindicar cosas que son justas.

En el caso de la banda coreana The Rose, lo último que vino por parte de la cuenta oficial fue la cancelación de unas grabaciones previstas para hoy, 7 de marzo. La excusa, como tristemente viene siendo habitual, es la de la propagación del coronavirus y el interés de J&Star de mantener a salvo a sus artistas, pero quizá ese anuncio ocultaba un problema también muy grave.

Según el representante legal del grupo, The Rose está buscando rescindir su contrato de exclusividad con la discográfica debido a incumplimientos muy graves, según informa el medio coreano Naver. La acusación explica que la agencia no ha calculado correctamente los ingresos que iban a generar los chicos, y al principio de su relación laboral se les prometieron pagos mensuales, cosa que no ha sucedido en tres años.

Presuntamente J&Star anunció una gira por Estados Unidos y la actuación de The Rose como teloneros para Halsey en Corea sin el consentimiento de los miembros, lo que junto a la ausencia de salarios ha provocado que los integrantes quieran buscar nuevos horizontes profesionales.

Las redes han estado desde el primer momento con ellos, organizándose con el hashtag #WeStandWithTheRose, y pretenden seguir haciéndolo hasta la celebración del juicio, previsto para finales de este mes.

The Rose añadió días después de su primera acusación que tenían que estaban sujetos a rutinas agotadoras desde 2018, aunque luego matizaron sus palabras para aclarar que se trataba de actos promocionales muy constantes para llegar a un mayor público.

Por su parte, J&Star también lanzó sus propias acusaciones: "Desde que comenzaron a trabajar con nosotros, The Rose nos ha engañado con un montón de ausencias inexplicadas, líos con mujeres, contactos con otras compañías para creación artística y otros asuntos. Con estos actos, la banda ha puesto severos obstáculos en nuestros planes de negocio, que hemos preparado diligentemente hasta hoy. No solo violaron secciones específicas de su contrato referidas a mantener la integridad y dignidad, sino que han sido partícipes de actos muy cuestionables en caso de que llegasen a ver la luz".

Duras acusaciones que tendrán que mantener el 20 de marzo frente a los tribunales, cuando el juicio por todo este jaleo se celebre en Seúl.