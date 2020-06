Billie Eilish ha sido la artista escogida para ocupar la portada del número de julio y agosto de la edición británica de la revista GQ. La cantante a aprovechado esta entrevista para sincerarse sobre algunos aspectos de su vida.

Eilish comenzó a hacerse famosa a los 13 años por el tema 'Ocean Eyes', por lo que lidiar con la fama y la exposición en las redes sociales antes de convertirse en mayor de edad ha sido todo un duro proceso con el que a día de hoy sigue luchando.

La cantante, responsable de la canción principal de la última película de James Bond, ha reconocido que pensó en suicidarse mientras se encontraba en la habitación de su hotel en Berlín en febrero de 2018. Mientas hacía scroll en Twitter y leía todos los comentarios de odio que le dedicaban comenzó a sentirse muy sola (a pesar de encontrarse acompañada por su hermano Finneas y su madre) y a planear las forma con la que poner fin a su vida.

Su madre se percató de que algo no iba bien, por lo que cuando tuvieron que abandonar la habitación, para no dejarla sola llamó a uno de los miembros del equipo para que fuera a echarle un vistazo. Esto hizo que Billie no lo intentara pero los pensamientos no desaparecieron, por lo que ha tenido que ir a terapia para cuidar su salud mental.

Después de estas duras declaraciones, Billie ha explicado que este es uno de los motivos por los que abandonó Twitter y por el que no es tan activa como cree que debería en su cuenta de Instagram: "Incluso si trato de evitarlo (ver los comentarios negativos), lo cual hago ahora, termino viéndolo, porque esos fans, que en realidad me están defendiendo, repiten y responden a las críticas originales en su alimentación. No puedo ganar. Intenté apagar los comentarios en Instagram, pero, ya sabes, me siento igual de mal haciendo eso; no puedo apagarme completamente. Instagram pone los comentarios de los que sigues, amigos míos, en la parte superior de tu post, pero si te pasas un comentario, todo mi mundo se destruye. Me esfuerzo tanto por no leer el odio...", ha contado para la revista GQ.

A pesar de esto, Billie se esfuerza por comprender que es normal que alguien con su mismo nivel de exposición (como Donald Trump) reciba cantidades de odio y de amor por igual en las redes sociales.

Además, Billie ha comentado el significado que tiene para ella el vídeo que la acompaña en su gira y en el que habla sobre la forma en la que se juzgan los cuerpos. La joven de 18 años no ha terminado de aceptar su cuerpo y reconoce que nunca se ha llegado a sentir deseada por nadie: "Mis antiguos novios nunca me hicieron sentir deseada. Ninguno de ellos. Y es algo muy importante en mi vida que siento que nunca he sido físicamente deseada por alguien. Así que me visto de la manera en que me visto como no me gusta pensar en ustedes - quiero decir, en nadie, en todos - juzgándolo, o el tamaño de él. Pero eso no significa que no vaya a despertar un día y decidirme a llevar una camiseta sin mangas, lo cual ya he hecho antes".

Esto le influye mucho a la hora de elegir su vestuario, que se caracteriza por la utilización de prendas anchas: "A veces me visto como un chico. A veces me visto como una chica elegante. Y a veces me siento atrapada por este personaje que he creado, porque a veces pienso que la gente no me ve como una mujer. El vídeo de la gira era sobre todo eso. Soy yo diciendo: mira, hay un cuerpo debajo de estas ropas y no puedes verlo. ¿No es una pena? Pero mi cuerpo es mío y el tuyo es tuyo. Nuestros propios cuerpos son las únicas cosas reales que son verdaderamente nuestras. Puedo verlo y mostrarlo cuando quiera".