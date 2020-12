BLACKPINK dará un concierto online en YouTube

Misterio resuelto. Ya sabemos de qué se trataba el enigmático vídeo que BLACKPINK publicó hace unos días. Como algunos BLINKS habían sugerido, las chicas de esta banda de K-pop darán un concierto online.

El concierto tendrá lugar el próximo 27 de diciembre y se retransmitirá a través de YouTube a las 2 PM (KST), por lo que si quieres verlo desde España tendrás que pegarte un madrugón, ya que será a las seis de la madrugada.

Para poder acceder al streaming tienes que darte de alta como miembro del canal. Existen dos categorías diferentes que caducan al mes: la estándar y la plus. Con la estándar podrás acceder al concierto en directo y podrás verlo más tarde en diferido así como tener insignias de fidelización junto a tu nombre en los comentarios y el chat en directo. ¿El precio? Unos 30€

La categoría plus cuesta casi 40€ y te permite lo mismo que la estándar y además tendrás acceso a contenido de lo que suceda detrás de las cámaras. En YouTube está disponible una guía que explica paso a paso cómo comprar este acceso desde diferentes dispositivos y también las instrucciones a la hora de ver el concierto.

Por ejemplo, recomiendan acceder con antelación para comprobar la conexión, se pueden activar subtítulos en inglés para no perderse nada si no pilotas coreano. Además, advierten que está prohibido grabar el concierto.

En este evento, Rosé, Jisoo, Jennie y Lisa interpretarán las canciones de su primer disco, 'THE ALBUM', que vio la luz el pasado 2 de octubre. Las chicas han hablado en un vídeo demostrando lo ilusionadas que están por poder cantar sus canciones sobre un escenario: "Queríamos terminar el año con algo muy especial para nuestros Blinks que nos han estado esperando tan pacientemente. Esperamos que todos puedan disfrutar cómodamente de nuestro primer concierto en vivo 'The Show' en casa y esperamos que se unan a algunas ventajas especiales que hemos preparado para los que se unan a nuestro canal. En general, estamos súper emocionados de compartir este momento de diversión con nuestros Blinks y no podemos esperar hasta 'The Show'".