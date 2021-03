Camila Cabello confiesa haber asistido a 'clases de curación racial'

Camila Cabello ha ido a clases de 'sanación racial'. La cantante cubana, que acaba de cumplir 24 años, ha confesado que acudió a un 'grupo de equidad racial' para aprender de sus errores del pasado.

Según las declaraciones que la artista ha dado a la revista People, asistió en diciembre de 2019 a 'sesiones semanales de sanación racial' impartidas por el grupo de equidad racial 'Red Nacional de Compadres': "Se creó un espacio en el que se me exigía responsabilidad. Te corrigen, tienes deberes y aprendes. Así es como se avanza. Ahora tengo más conocimiento para poder hacerlo mejor", ha comentado sobre estas clases.

Su participación en estas sesiones para aprender sobre la raza se produjeron después de que Camila Cabello pidiera disculpas públicamente por haber hecho comentarios racistas cuando era adolescente.

Camila sigue ligada a esta asociación sin ánimo de lucro ya que se ha propuesto ayudar a que los activistas, como los que trabajan en ella, cuiden su salud mental con su nuevo proyecto 'The Healing Justice Project'.

En diciembre de 2019 se filtraron algunos de los comentarios que la cantante había hecho en su cuenta de Tumblr. Cabello reconoció el error y afirmó que se sentía profundamente avergonzada y que siempre se arrepentiría de ello.

"Era inculta e ignorante y una vez que me di cuenta de la historia y el peso y el verdadero significado detrás de este horrible e hiriente lenguaje, me avergoncé profundamente de haberlo usado alguna vez. Me disculpé entonces y me vuelvo a disculpar ahora", se puede leer todavía en el comunicado que compartió a través de sus redes sociales.

"Esos errores no representan la persona que soy ni la persona que he sido. Sólo defiendo y he defendido siempre el amor y la inclusión, y mi corazón nunca ha tenido, ni siquiera entonces, un ápice de odio o división. La verdad es que era vergonzosamente ignorante e inconsciente. Utilizo mi plataforma para denunciar la injusticia y la desigualdad y seguiré haciéndolo. No tengo palabras para expresar lo profundamente arrepentido y avergonzado que me siento, y vuelvo a pedir disculpas de todo corazón", continuaba escribiendo la cantante de 'Señorita', que por aquel entonces tan solo tenía 22 años.