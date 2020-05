Camila Cabello se ha abierto en un sincero texto sobre cómo es su batalla contra la ansiedad y el Trastorno Obsesivo Compulsivo que padece.

Al igual que otras artistas como Lele Pons con su serie documental 'La vida secreta de Lele Pons' o Halsey con su charla en 'Artist Spotlight Stories' de YouTube, Camila Cabello ha aprovechado el mes de la concienciación de la salud mental para dar ejemplo.

La cantante de 'Havana' ha confesado en un artículo escrito para la revista WSJ lo duro que es luchar contra la ansiedad: "La vocecita en mi cabeza me decía que si era honesta sobre mi lucha por la salud mental y mis batallas internas (es decir, ser humana), la gente pensaría que había algo malo en mí, o que no era fuerte, o que no podía manejar las cosas".

A pesar de esto, Camila se ha sincerado en más de una ocasión en sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores que hay veces en las que no se encuentra bien aunque todas sus fotos reflejen momentos felices como vestidos glamurosos o jornadas componiendo en el estudio, y necesita tomarse un descanso de Internet.

La artista intentó seguir como si no pasara nada hasta que llegó un momento en el que las relaciones con sus seres queridos se resintieron y la ansiedad comenzó a manifestarse también de forma física afectándole con insomnio, dolores de cabeza crónicos o la sensación de que tenía un nudo en la garganta.

Cabello padece ansiedad desde que era pequeña con episodios de pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos que hacían que se encontrara continuamente luchando consigo misma: "En pocas palabras, me hizo sentir como si mi mente me estuviera jugando una broma cruel".

La ex integrante de 'Fifth Harmony' ha relatado en su escrito que durante mucho tiempo ha sentido que la ansiedad le robaba "el humor, la alegría, la creatividad y la confianza". Sin embargo, después de haber contado con ayuda profesional y haber encontrado en la meditación y el deporte dos buenas vías de escape, ha reconocido que ya no suele tener estos brotes de forma tan continua como antes: "Me siento más sana y conectada conmigo misma que nunca, y hoy en día raramente sufro los síntomas del TOC".