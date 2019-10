Todo comenzó hace aproximadamente año y medio. Ashley y Cara eran muy amigas, mucho, mucho. Tanto que el shippeo #Cash se movía como la pólvora entre sus seguidores, ¡todos se olían que entre ellas había más que una bonita amistad! Se mostraban cómplices y se dejaban ver juntas en todos lados. Pero no había ninguna confirmación de este romance…

Paseaban de la mano juntas, no ahorraban gestos de cariño entre sí… pero nadie podía confirmar que Cara y Ash estaban viviendo una de las historias de amor más bonitas, ¿verdad? Bueno, realmente sí. Porque había quien confirmaba que las pilló dándose un buen morreo en una de sus despedidas. ¡Pero solo eran rumores! Hasta que no existiese foto oficial, no podríamos confirmar nada.

Así llegó el cumpleaños de Cara, ¿y quién estaba entre las invitadas principales? ¡Ashley! Si es que llevarse bien con los colegas de tu crush es muy importante, y ellas lo cumplían a rajatabla mientras se conocían poco a poco e iban analizando sus sentimientos.

En octubre de 2018 comenzaban a dedicarse mutuamente mensajes en la red. ‘Eres mágica’, decía Ashley. A lo que Cara le respondía: ‘Sí, lo eres tú’. ¡Primeras confirmaciones del noviazgo a la vista que emocionaban a todos!

Y después de tanta pista y tanto rumor… ¡en marzo de este año, 2019, llegó la confirmación oficial! No fue en el Instagram de Cara ni en el de Ashley, fue en el de una de sus estilistas al volver de un evento. ‘Mimos post-show’, decía en la foto. ¡Comprobado, ¡#Carash existía y eran adorables!

Y por fin el día del orgullo decidieron publicar un beso de los de verdad, en formato vídeo, para que todos sus seguidores se contagiaran de su amor:

¡Qué bonito, por favor! Y hace unos días, Cara recibió el premio Girl Up #GirlHero 2019 en Beverly Hills, y no dudó en aprovechar esta ocasión para dirigir unas palabras a su amada Ash.

'Es muy bonito tener a alguien en mi vida que me apoye tanto y me ame', le dijo a E! News. 'Soy la chica más afortunada del mundo', soltaba Cara. Y es que la modelo ha repetido en numerosas ocasiones que admitir esta relación no fue algo fácil para ella y que en su profesión como modelo llegaron a decirle que si era lesbiana, no llegaría a ningún sitio.

Pues de momento ha llegado a lo más alto de las pasarelas, ¡y a los corazones de millones de personas que admiran esta relación y se sienten identificados con ella!