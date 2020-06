Cardi B se está sometiendo un a un buen cambio de imagen. Se ve que la rapera ya a aceptado eso de no poder salir de casa durante el coronavirus y está aprovechando para retorcar su imagen.

Además de las pelucas que suele llevar y que hace que cambie diariamente de look, Cardi B ha mostrado el resultado final de su extenso tatuaje. Este le cubre con motivos florales casi medio cuerpo (empieza en uno de los hombros, le recorre la espalda en forma de 'S' hasta llegar a uno de los glúteos y terminar en la pierna). La del Bronx también ha aprovechado para retocar otro gran tatuaje con forma de pavo real que le ocupa la otra cadera y parte del glúteo.

Según ha contado en su cuenta de Instagram, después de 10 años ha podido hacerle un lavado de cara a este tattoo y para conseguirlo ha tenido que pasar largas horas de dolor tatuándose.

Dicen que 'para lucir hay que sufrir' y este no ha sido el único momento de sufrimiento, digamos estético, por el que ha pasado la cantante de 'I like it'. Cardi B ha compartido en su cuenta de Instagram el doloroso proceso al que se ha sometido para poder tener sus nuevos y flamantes piercings.

La rapera no ha podido contener los gritos de dolor al colocarle un piecing en el labio inferior mientras le aprieta la mano a su chico y contrae las piernas intentando hacer fuerza para aliviar el sufrimiento: "Esta perra dolió. Había olvidado cómo se sentía", dice en la publicación.

Ya que estaba, Cardi se ha colocado tres piercings en la zona del esternón; unos implantes joya con brillantes entre los que destaca uno con forma de dólar. Sin duda, parece que Cardi B está haciendo una puesta a punto para su regreso a los escenarios.