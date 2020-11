Cardi B explica por qué su canción 'WAP' no ha sido nominada a los Grammy

A pesar de que su single 'WAP' junto a Megan Thee Stallion ha sido uno de los éxitos musicales de este 2020, Cardi B se ha quedado fuera de las nominaciones a los Premios Grammy. Sin embargo, la reacción de la rapera ha sido muy diferente a la de TheWeekend, que ha acusado a la academia de corrupción por no incluirlo entre los candidatos.

Cardi B ha explicado a través de un directo de Instagram que no quería que su single fuera nominado a estos premios sin que su disco haya visto la luz todavía: "Si me hubieran presionado para un Grammy, habría presentado WAP para este año. No me presenté. No quería presentarme a los premios hasta que sacara mi álbum porque creo que mi álbum es muy bueno, y significa algo y trabajé mucho en él. He estado trabajando en él durante casi dos años".

La artista ha reconocido que le ha dedicado mucho trabajo a este nuevo trabajo y que significa mucho para ella, por lo que quiere hacer las cosas a su debido tiempo y no porque nadie la presione a presentarse a una candidatura: "Algunas canciones son tan emotivas para mí porque las hice durante la cuarentena. No estoy presionado ni nada, no voy a seguir haciendo esto constantemente porque ustedes están molestos. No pueden quitarme el éxito".

Cardi ha sido nombrada como la mujer del año según la revista 'Billboard', algo que también ha suscitado críticas frente a las que tampoco se ha quedado callada. El éxito de 'WAP' es innegable. Desde que salió a principios de agosto entró directamente en el número uno de la lista de Billboard Hot 100 y TikTok se llenó de diferentes tendencias de baile y challenges con su melodía.

La cantante hizo historia en la pasada edición de los Grammys convirtiéndose en la primera mujer en ganar el premio a 'Mejor Álbum de Rap'.