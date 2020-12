Carlos Jean necesita tu ayuda para componer el villancico 2020 de TikTok

"El 2020 pide a gritos un villancico para decirle adiós ¿me ayudáis?" Este es el mensaje que ha publicado el Dj Carlos Jean en su cuenta de TikTok para pedirle a sus seguidores que le dejen en los comentarios algunas ideas para componer la canción de esta Navidad tan peculiar.

El productor musical se ha propuesto crear el Villancico de 2020 de TikTok y para ello ha querido conocer la opinión de sus seguidores: "La mejor manera de despedir este año 2020 es con música y voy a hacer el villancico oficial de TikTok 2020. Para eso voy a necesitar vuestra ayuda. Dejad aquí todas vuestras sugerencias estilo, temática, letra, etc y en unos días estaremos bailando juntos el villancico oficial de TikTok", ha explicado en el vídeo.

No es la primera vez que el Dj realiza un trabajo colaborativo como este. Hace unos años contaba con una sección propia en el programa de El Hormiguero en la que creaba canciones a partir de las bases o las letras que le envían artistas 'anónimos' desde casa. Unos temas que se volvieron muy populares en el año 2011.

Estas son algunas de las ideas que le han dejado en los comentarios:

Muchos coinciden que esta canción de Navidad debe hablar de la familia y los amigos a los que no se va a poder abrazar debido a las restricciones y a las medidas higiénicas y de seguridad que hay que tener en cuenta para evitar la propagación del virus: "Que incluya algo del amor y amistad familiar en la distancia. Este año muchos no vamos a volver a casa para proteger a los nuestros", le dice ladylau00. "Sí, me gusta. Incluiré abrazos distantes", le ha respondido Jean.

También le han comentado que no se debería olvidar a los sanitarios por su labor fundamental durante la pandemia o que la canción se titule 'Adiós, adiós coronavirus', como himno oficial para no despedir solo el año sino también al virus (en breve va a comenzar la campaña de vacunación y parece que el final de la pandemia está cada vez más cerca).

"Algo que incluya familia y amigos, que despida este año como algo épico pero sabiendo que el próximo será mejor" le dice tamarusgarcia. "Si, si... esa idea mola" le responde.

Otros consideran que la melodía debería ser alegre para despedir este año tan difícil. Hasta le proponen que sea un villancico de música latina, aunque Carlos Jean ha contestado que no lo ve mucho "pero lo tendré en cuenta. La Navidad tiene que ser distinta", ha dicho.

Además, como idea fuera de lo común, le proponen que haga la canción con la base de 'Eso que tú medas' en memoria de Pau Donés, líder de Jarabe de Palo que falleció el pasado mes de junio.

El Dj tiene claro que será un tema alegre. "Infantil, irónico y con marcha", le ha sugerido noeliaeliahel73. "Por ahí me gusta", le ha contestado Carlos Jean.