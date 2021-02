Charli D'Amelio participará en la próxima canción de su hermana Dixie

Charli D'Amelio está explorando nuevas facetas. La tiktokera con más seguidores de mundo no deja de sorprendernos. Y es que, ahora, la joven de 16 años va a hacer sus primeros pinitos en el mundo de la música de la mano de su hermana Dixie.

Según han revelado en la nueva entrega del podcast que tienen juntas, '2 Chix', Charli participará en la próxima canción de Dixie: "Charli vino conmigo ayer al estudio de grabación y realmente rapeó en mi canción. Estuvo muy bien. Charli tiene una pequeña parte en, creo, que es la próxima canción que estoy haciendo, no estoy segura todavía".

La cantante de 'Be Happy' le ha preguntado a su hermana qué le pareció su visita al estudio, un sitio en el que no había estado hasta ahora: "Creo que fue realmente genial. Fue muy divertido".

Charli ha querido aclarar las palabras de su hermana y especificar que realmente no rapea sino que habla fuerte: "Quiero decir que en realidad no canté nada, sólo charlamos. Lo cual fue súper divertido. Me dio un poco de miedo porque tiendo a ser un poco más callada, y tuve que hablar más fuerte".

Dixie ha explicado que para meterse en el papel que les pedía la letra de la canción tuvieron que estar 'muy animadas': "Bueno, no quiero desvelar demasiado, pero intentamos ser súper maliciosas (chismosas)".

La cantante está muy emocionada con la idea de que su hermana colabore en este tema, al que considera como una "canción muy divertida". Sin embargo, Dixie ha querido advertir a sus seguidores que no deben tomarse lo que dicen en la canción al pie de la letra: "No quiero que venga con drama. Sólo creo que es una canción divertida y cantable".

Charli ha apoyado a su hermana: "No pretende ser algo así como 'Esto describe mi vida' o 'Esto describe tu vida'. Podría ser, pero no es para eso".

Además, la joven bailarina ha bromeado con filtrar el tema antes de que salga.