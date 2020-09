Chase Hudson aclara los rumores sobre su intento de suicidio

"Solo soy una persona triste, no un suicida", así ha acallado Chase Hudson los rumores sobre su supuesto intento de suicidio.

La semana pasada circuló por las redes sociales el rumor de que Lilhuddy había intentado quitarse la vida y que, la también tiktoker, Avani Gregg lo había salvado. Coincidiendo con el día mundial para la prevención del suicidio y el mes de septiembre (dedicado a concienciar sobre ello), las redes sociales de ambos se llenaron de comentarios que generaron confusión entre sus seguidores.

Por una parte, usuarios acudían a la cuenta de TikTok de Hudson para animarlo y para pedirle que saliera adelante, mientras que la de Gregg se llenaba de gente dándole las gracias por ayudar a su ídolo de Internet.

Se desconoce el motivo por el que los seguidores de ambos han acudido en tropel a bombardearlos con este tipo de comentarios sobre algo falso que no ha ocurrido pero, tan fuerte ha sido el corrillo que se ha formado, que el propio Chase ha tenido que salir a aclararlo.

No, en ningún momento ha intentado suicidarse. Este ha sido el mensaje que ha mandado a través de un vídeo de TikTok en el que ha hablado claro, sin abordar el tema con indirectas: "Son falsos, sólo quiero decirles eso. No traté de suicidarme. Sé que quieren que me suicide, pero no lo haré. No he sido suicida desde hace mucho tiempo. Sólo soy una persona triste, no soy un suicida. Os quiero chicos, el suicidio nunca es la respuesta. Si pensáis que sí lo es, por favor llamad (al teléfono de ayuda a la prevención del suicidio) o hablad con alguien".

Cuando Hudson dice "sé que quieren que me suicide", el ex de Charli D'Amelio se refiere a todos los comentarios de odio que recibe continuamente a través de las redes sociales. Si te encuentras en una situación límite en la que piensas que estás solo, que nadie te comprende y si has llegado a pensar en maneras de autolesionarte, puedes acudir al 'Teléfono de la Esperanza', donde siempre habrá alguien dispuesto a escucharte. Su número es el +34 717 003 717.