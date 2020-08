Chase Hudson publica qué estaría haciendo si el coronavirus no existiera

Chase Hudson ha aparcado por un momento su apariencia de chico duro y ha demostrado que detrás de las uñas pintadas, la ropa negra y las cadenas existe un corazoncito capaz de ponerse tierno.

El ex de Charli D'Amelio ha publicado qué estaría haciendo en este preciso momento si el coronavirus no existiera. Lo ha hecho compartiendo en TikTok un vídeo en el que se le puede ver visiblemente emocionado mientras recuerda cómo era reencontrarse con sus fans.

De esta manera ha recopilado una serie de vídeos donde abraza a sus seguidoras y les manda mucho amor. El influencer culpa al coronavirus de que todos los encuentros y giras con los fans se hayan paralizado.

Además, Lilhuddy ha utilizado la canción 'Let her go' de Passenger, para aportarle una mayor dosis de dramatismo al asunto. Y no es para menos, ya que esas podrían haber sido las últimas veces que los fans están tan cerca del tiktoker.

@lilhuddy what id be doin rn if corona didn’t exist ##duet w @c.vhx [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6845825342016375558|||♬ sonido original - chase_edist]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6845825342016375558|||♬ sonido original - chase_edist]]

Sentimos decirlo pero eso era la vida antes de la COVID-19 y a partir de ahora, la celebración de este tipo de eventos y convenciones van a ser muy diferentes de lo que conocíamos y de lo que considerábamos normal. Adiós a las concentraciones en las puertas, las largas colas y acampadas para estar los primeros de las filas.

La mascarilla será el complemento de moda (puedes personalizar la tuya con la cara de tu tiktoker favorito, ahí te dejamos la idea) y suponemos que debido a las medidas de higiene y seguridad los abrazos como estos que Chase daba a sus seguidoras, muy posiblemente estarán prohibidos para garantizar la salud de las estrellas de internet y de los asistentes.

Aún así, seguirá teniendo sentido para poder llevarles regalos, pancartas, que noten de cerca el calor de sus admiradores y romper la pantalla que los separa en el día a día.