El mundo del k-pop ha amanecido con un bombazo: suenan campanas de boda para Chen, uno de los integrantes de EXO.

La discográfica SM ha sido la encargada en comunicar la sorprendente noticia a través de un comunicado en el que piden respeto y privacidad para la familia y la pareja, por lo que no se volverá a hablar ni del enlace ni de los preparativos:

“Hola. Esto es SM Entertaintment:

Chen ha conocido a alguien muy valioso para él y se va a casar. La novia no es famosa, y la boda se celebrará en privado y sólo asistirán sus familias.

Para respetar las opiniones de sus familias, la boda y todo lo relacionado con ella se celebrará de forma privada, así que pedimos a los fans y a los periodistas su amable comprensión.

Chen continuará trabajando duro como artista.

Les pedimos que le envíen a Chen muchas bendiciones y mensajes de celebración.

Muchas gracias.”

La noticia ha enloquecido a los seguidores del grupo, ya que se desconocía por completo la vida amorosa de Kim Jong-dae, más conocido por su nombre artístico, Chen.

Por su parte, Chen ha querido escribir una carta para comunicar la noticia a sus seguidores de su propia mano y agradecer a sus seguidores todo el amor que está recibiendo:

“Estoy escribiendo esto porque tengo algo que contarles a nuestros fans. No sé cómo empezar esto y estoy muy nervioso. Aunque estas palabras no son suficientes, estoy escribiendo esto porque primero quiero contárselo honestamente a nuestros fans, que nos dan mucho amor.

Tengo novia y quiero pasar el resto de mi vida con ella. Estaba preocupado y desconcertado sobre las situaciones que podría provocar como resultado de esta decisión, pero he estado discutiéndolo con mi agencia y el resto de los miembros porque quería anunciar las noticias al menos un poco antes para que no os sorprendiera de golpe.

Entonces, una bendición vino a mi camino. También me sorprende, ya que no puedo hacer lo que había planeado con la organización y los miembros, pero esta bendición me ha dado más fuerza. No podía perder más tiempo pensando cuándo o cómo debería anunciar esto, por lo que me he armado de coraje.

Estoy muy agradecido a mis compañeros por felicitarme después de conocer la noticia y estoy profundamente agradecido a nuestros fans por enviarme tanto amor no merecido. Nunca olvidaré este sentimiento de gratitud, lo haré lo mejor que pueda sin cambiar y devolveré el amor que me habéis dado. Gracias siempre”.

Fuentes cercanas a la discográfica han confirmado que la novia del cantante estaría embarazada. Por lo que esa "bendición" de la que Chen habla en su carta haría referencia a que estarían esperando su primer hijo.