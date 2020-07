'Hola, soy transexual', 'Hola, soy feminista', 'Hola, soy un chico', 'Hola, soy bi'; todas esas expresiones forman parte del día a día actual y solo con pensar que alguien pueda tener duda del significado de alguna de ellas se te dibuja una sonrisa. Por suerte, vivimos una época mucho más tolerante en lo que se refiere a descubrimiento sexual, pero las tendencias se multiplican a una velocidad de vértigo y en ocasiones a ti también te puede pasar que no tengas muy claro de qué van.

Puede que esto te ocurra con el tema de los no binarios, una expresión que está en boca de mucha gente pero que no sabes bien cómo meter en tu vocabulario. Bien, pues es más fácil de lo que crees: los no binarios son esas personas que no se sienten ni chicos, ni chicas. Así de fácil. La expresión viene por intentar designar a una identidad de género que no se asemeja ni con el femenino ni con el masculino.

Y ojo, porque esta no es la única manera que tienen este tipo de personas para referirse a sí mismos, también se suelen llamar genderqueer, que significa exactamente lo mismo que hemos dicho anteriormente pero con un sonido más moderno.

Pero, ¿cómo saber si eres no binario? Pues muy sencillo. Ponte en situación. Vas a una tienda de ropa y siempre compras ropa de chica porque te sientes identificada con ella, pero a la hora de comprar zapatos, te consideras un chico y te molan más los de ese sexo, ¡pues claro ejemplo de ser no binario!

Y esto no acaba aquí. Porque las personas no binarias pueden identificarse con un género distinto dependiendo de la cuestión a tratar, como hemos explicado anteriormente, y en ese caso se llamarían bigénero. Si la persona se identifica con el sexo masculino, el femenino y con otros géneros, hablaríamos de que es pangénero y si se siente más afín con un sexo distinto al femenino al masculino o al nulo, diríamos que esa persona tiene género neutro.

Sin duda pertenecer al género no binario es sinónimo de ser parte de una realidad que día a día está rompiendo todos los moldes. Aunque haya gente asegurando que es una moda pasajera y no un sentimiento verdadero de las personas que reconocen sentirse así,

