Si sabes de Instagram o Twitter, sabes de hashtags. Los usuarios e influencers más top de las redes suelen acompañar sus fotos con un montón de palabras que delante llevan una almohadilla, que sirve para etiquetar los contenidos y llegar a un público mayor.

Fue el 23 de agosto de 2007 cuando se utilizó por primera vez un hashtag, y aunque no lo creas el autor de la idea fue un usuario normal: Chris Reaves Messina. A este informático se le ocurrió poner una almohadilla junto a las palabras clave para que fuera más sencillo agrupar el contenido de un mismo tema. Y casi sin proponérselo, la idea fue cobrando fuerza hasta convertirse en lo que hoy es un imprescindible a la hora de detectar tendencias.

Por eso cada 23 de agosto desde hace unos años se celebra el día del hashtag, un homenaje al invento que cambió las redes sociales para siempre. Con esa excusa nos hemos puesto a mirar cuáles son algunos de los que más populares y cómo poder usarlos para ganar seguidores.

#selfie

El hashtag definitivo, el que ha pasado a formar parte de la cultura general, el nombre que hasta tus abuelos entienden. Con más de 400 millones de capturas en Instagram, es ahora mismo el número 14 en hashtags más utilizados, pero es especialmente importante para destacar en con tu marca más personal: tu cara. No te cortes al echarte fotos.

#TBT

Como tantas otras grandes iniciativas, esta surgió prácticamente de la nada. Significa Throwback Thursday y su origen está en una revista que ponía todos los jueves fotos de zapatillas antiguas. Los usuarios pillaron la idea y se la apropiaron para postear recuerdos de años pasados. No dejes de usar #TBT con fotos que te traigan un recuerdo, como la infancia, una serie de dibujos o una noticia que te impactó hace tiempo. Te dará una dimensión humana para los seguidores que no te conozcan en persona.

#happy

Muchos acusan a las redes sociales de mostrar una realidad de gente sonriente y feliz que no siempre se ajusta a la realidad. Pero vamos a ver: ¿para qué nos metemos en las redes sociales? ¿No es para buscar un poco de alegría, compartir y pasárnoslo bien? Por eso #happy es el sexto hashtag más popular en Instagram, porque a todos nos gusta salir sonriendo en las fotos (bueno, a Billie Eilish no tanto). Be happy.

#instagood

Casi mil millones de fotos llevan las fotos con la etiqueta #instagood, solo superada por #love. Como para #love es muy posible que necesites a otra persona que aparezca en la foto, lo mejor es que te curres un buen enfoque, un buen tema, algún efectillo molón y listo. Etiqueta #instagood y a esperar los likes. Cualquier momento es bueno para publicar algo con este contenido.

#photooftheday

Está el tercero entre los hashtags más utilizados, pero lo bueno es que el contenido que agrupa esta etiqueta es de lo más amplio. Puede ser una cosa que te ha hecho gracia, algo importante que te ha pasado o simplemente una nube con forma de gato, cualquier cosa que creas que es digna de ser la foto del día. Hablando de gatos: esos sí que merecen un hashtag o un tema aparte. Lo dejamos para otro artículo.