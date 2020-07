La pregunta de “¿Cuánto cobras?” hace arrugar el morro a la mayoría de la gente. Socialmente no es un tema que esté bien visto, y menos con los bajos salarios que lamentablemente estamos acostumbrados a escuchar (o sufrir).

Pero a uno de los gremios a los que más veces le hacen esa pregunta es el de los youtubers: una profesión difícil de explicar para los más viejunos o para gente que cree que solo se dedican a ponerse delante de una cámara para decir chorradas. Pero el trabajo de los creadores de contenido más top tiene mucho curro detrás…

Paula Gonu fue una de las poquísimas influencers que se ha atrevido a hablar con toda claridad del asunto: “Yo tengo varias fuentes de ingresos. En YouTube, las marcas los anuncios que aparecen en mis vídeos no me pagan a mí, sino a YouTube, y estos me dan a mí una parte de ese coste por permitir poner esa marca en mi vídeo”.

“No elijo la marca en ningún caso, pero ellas sí filtran por tipo de canal y de contenido”. En ese mismo vídeo, que publicó en febrero, hablaba de cuánto ganó en diciembre de 2019: 13.350 euros. A eso hay que restarle gastos e impuestos, pero aun con con esas parece un sueldo más que decente.

Más recientemente JDalmau también ha tocado el tema, pero no con cuánto ganó en un mes, sino cuánto dinero le ha dado su vídeo más visto. Tiene 730.000 suscriptores, y el clip que más visitas le ha dado lleva más de cinco millones de reproducciones.

Con “10 alimentos que debes dejar de comer para perder grasa” no solo generó una interesante conversación, sino que consiguió ingresar 5670 euros y subir 90.000 suscriptores. “Es una burrada”, admite, “pero eso no significa que un vídeo con 1 millón de visitas me vaya a dar cinco veces menos”.

Para demostrarlo, saca los beneficios generados por uno de sus hits, de millón y medio de visualizaciones, y que solo ha generado 492 euros. “Afectan muchos factores, como los anuncios que te salen, el tiempo de retención… y cosas que ni yo ni nadie entiende. YouTube es un misterio”.