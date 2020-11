Dua Lipa se pronuncia ante el machismo que ha sufrido en la música

Dua Lipa se ha sincerado sobre cómo es ser mujer dentro de la industria musical. La artista de ‘Future Nostalgia’ lo ha hecho en una entrevista para la revista británica Attitude.

En este medio la cantante ha confesado que ha sido víctima de comentarios machistas y de actitudes paternalistas, ya que considera que la ven como si no fuera capaz de hacer nada más que cantar: “Mucha gente todavía piensa que si eres mujer y, si además formas parte de la escena musical pop, dan por hecho que eres solo un producto prefabricado sin ningún tipo de valor creativo”.

Dua se ha esforzado por demostrar que eso no es así y que es capaz de escribir sus propias letras. No hay más que ver el gran disco que se ha marcado en homenaje al pop de los años ochenta.

Esto se suma también a la avalancha de comentarios negativos que recibe continuamente a través de las redes sociales, que ha confesado en esta misma entrevista que han llegado a causarle ansiedad y hasta que no se valore y dude de sí misma como artista. Vamos, un síndrome de la impostora en toda regla: "Durante un corto periodo de tiempo, afectó a mi salud mental. Subía al escenario y si alguien me grababa, en mi cabeza no estaba el pensamiento de ‘oh, lo están haciendo porque quieren quedarse el vídeo’. Estaba pensando más ‘van a grabarlo para que puedan reírse de mí’ o algo del estilo”.

Dua Lipa también ha tenido que enfrentarse a comentarios y ‘recomendaciones’ sobre su forma de vestir ante los que se ha impuesto: “Estaba en un rodaje y el director me soltó tranquilamente: 'Creo que cien por cien deberías llevar una falda, porque lo que la gente quiere es que te luzcas'. Y yo sé que eso va a llamar mucho la atención. Pero más de una vez he tenido que decir: 'De eso nada, voy a ponerme pantalones porque aquí hace mucho frío'. La verdad es que he sabido defenderme y mantenerme fiel a mis principios".