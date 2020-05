Poco sabes de Twitter si crees que puedes mantener una mentira durante mucho tiempo. La red social está especializada en 'CSIs', o sea, investigaciones digitales sencillas como rastrear imágenes o direcciones de correo, y de vez en cuando se encarga de demostrarlo.

Sucedió ayer durante una retransmisión de ElRubius, en la que el youtuber comentó un dibujo que un seguidor suyo le enviaba con cariño. En la imagen salían él y Vegetta 777 caracterizados como 'furrys', una variedad del cosplay que consiste en disfrazarse de animales con formas humanas. Hasta ahí nada raro.

"Yo comenté que no soy muy de furros, pero no me imaginaba que iba a llegar tan lejos", explica Rubius, que durante la retransmisión en directo bromeó con que no le gustan nada. Y es que resulta que tras el comentario del creador de contenido ("era una coña, como tantas cosas que digo") la historia se convirtió en una inmensa bola de nieve que le llevó a las primeras posiciones de las tendencias en la red.

Primero fue con graves insultos al usuario que había mandado la imagen a Rubius, y muchos de ellos fueron borrados. Pero la cosa se complicó todavía más cuando alguien localizó al auténtico autor del dibujo, quien no había dado permiso al otro fan para que usara la imagen.

Indignado, el artista comenzó por su parte una campaña reivindicando su autoría, y consiguió una oleada de simpatizantes alabando su trabajo y la manera de tomarse el asunto: "Tengan más conciencia cuando hagan las cosas, deténganse un momento a pensar si lo que van a hacer es correcto y no va a afectar a nadie".

Más allá de quién tuviera razón en todo esto, el youtuber fue muy claro: "Los que reaccionan acosando a otros por un comentario que yo haya podido hacer de broma que se lo hagan mirar. Que se piren de mis directos, yo no quiero gente así".

Hay que señalar que Rubius muy pocas veces se pronuncia sobre estos temas. Es posiblemente la primera vez que defiende de esta manera, con vídeo y explicaciones, a un fan concreto, pero la situación no ha hecho que cambie su disgusto hacia los furrys: "Esto no va a hacer que me gusten los furros, aviso".