Encuentran muerta a Oh In Hye, actriz coreana de 36 años

Había pasado una larga temporada desde que nos enteráramos de alguna fatalidad en el mundo que colindante al K-pop, pero la desgracia vuelve a cebarse con alguien en los alrededores al género. Después de algunos rumores, hoy se ha confirmado que Oh In Hye ha perdido la vida.

Las circunstancias no están todavía claras, pero según medios coreanos de la talla de Naver, Hye fue encontrada inconsciente en su domicilio en las primeras horas de la mañana. La policía no detectó indicios de violencia, pero sigue investigando los hechos y ya tiene algunas teorías.

Oh debutó con 'Sin of a Family' en 2011, y continuó su carrera con 'Red Vacance Black Wedding', 'A Journey with Korean Masters' y 'The Plan'. Aunque no era una superestrella y las películas eran difíciles de conseguir fuera de Corea del Sur, sí tenía cierto seguimiento por redes, donde destacaba por su delicada voz y belleza.

Naver explica en su artículo que la actriz alcanzó mucha notoriedad hace nueve años, cuando acudió a un festival de cine en la ciudad coreana de Busan con un llamativo vestido. Para muchos asistentes muy conservadores, fue un acto inapropiado, y ya entonces tuvo que perdón por la controversia.

Según unas declaraciones a otro medio también recogidas por Naver, aquel suceso le costó caro a nivel profesional, ya que le ofrecieron menos papeles y pasado un tiempo acabó por terminar su contrato con la agencia Red Line Entertainment.

La información recoge una fuente anónima de la policía que asegura que fue una amiga de la actriz la que dio la voz de alarma al no poder contactar con ella. "Sospechamos que se trata de un intento de suicidio, si bien todavía no podemos dar detalles", dice la cita.

La muerte ha tomado por sorpresa a sus seguidores, después de que declarara en varias ocasiones que quería iniciarse como youtuber y florista, así como retomar con fuerza su carrera de actriz. Lamentablemente, la cosa se quedará en un sueño.