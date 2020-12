Estas han sido las tendencias más virales de TikTok en 2020

TikTok nos ha salvado el 2020. Ha sido la aplicación a la que nos hemos entregado para olvidarnos de todo lo que estaba pasando fuera mientras estábamos encerrados en casa con challenges de lo más locos. Según TikTok Estados Unidos estos han sido algunas de las tendencias, hashtags y retos que más lo han petado este año en la plataforma.

Dentro de este Top10 podemos encontrar el hashtags #BlindingLights.

No nos extraña lo más mínimo que ocupe el puesto número dos ya que este tema de TheWeeknd ha sido la canción más escuchada este año en Spotify. Destaca sobre todo en este hashtags la divertida coreografía del reto en el que los usuarios de TikTok invitan a sus mayores a bailarla.

Hurt my feelings

Aparece en el número tres, una tendencia que consistía en demostrar que estás hecho a prueba de balas para luchar contra los comentarios de odio que nos bombardean a diario, sobre todo en las redes sociales. Muchos tiktokers famosos se unieron a ella como Chase Hudson o James Charles: "¿Crees que puedes herir mis sentimientos? Perdí tres millones de seguidores en un día y me cancelaron por algo que en realidad no hice", decía el artista del maquillaje y youtuber.

Randomthings:

“Mostrando cosas al azar que tienen sentido”, es lo que dice el texto y la voz en off que siempre acompaña a esta tendencia que consiste en mostrar cosas que tienes por casa curiosas. Los tiktoks más virales y que más llaman la atención son aquellos en los que resaltan las diferencias culturales como la arquitectura de las casas japonesas o los ingeniosos apaños para vivir en una caravana. También está la corriente de cosas que no tienen ningún sentido como cuartos de baño en los que no puedes cerrar la puerta porque no te caben las piernas.

Don't leave me:

La tendencia en la que seguro que te suenan estas chicas musulmanas haciendo juegos de palabras más malos que los del Pineapple pen.

Bored in the house:

Esta es literalmente una tendencia que surge del aburrimiento por estar metido en casa y es tan antiguo como los juegos de palmas. Hay que intentar cantar una canción que cuenta lo aburrido que estás mientras intentas imitar el ritmo que hace el chico con las manos.

Time Wraps Scan.:

Es una de las tendencias más recientes. Se ha vuelto viral gracias a uno de los efectos de tiktok que te permite congelar frames como si se tratara del barrido de un escáner para componer imágenes nuevas que han dado lugar a rostros escalofriantes.

Medievaltiktok:

Cuando algo te suena a viejuno y quieres compartirlo, nada mejor que acompañar esta reflexión con la versión medieval de 'Hips don't lie' de Shakira que te hará sentirte como recién salida de Juego de Tronos.