¿Faldas para chicos? Un viral en TikTok reivindica "quitarle el género" a esa prenda

Pocos días antes de Halloween, a Mikel Gómez se le ocurrió ir a su instituto con una prenda que a menos que seas escocés no se asocia con los chicos. "Me apetecía ir a clase con una falda, no hay más", explicaba después de la ocurrencia en un tiktok que se ha vuelto un fenómeno dentro de la plataforma.

El joven vasco va camino de los dos millones de reproducciones y medio millón de likes gracias a su reivindicación de esa prenda como símbolo de igualdad. "Vi que en otros países era un movimiento feminista y que los tíos estaban llevando falda, y dije 'pues vamos', un plus".

@mikelgmz No me daba tiempo a contarlo todo☠️#parati [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6888343580839152385|||♬ original sound - Mikel Gómez]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6888343580839152385|||♬ original sound - Mikel Gómez]]

El caso es que aunque contó con "el apoyo de unas amigas, que también fueron en falda", sufrió unas cuantas burlas y hasta el profesor interrumpió la clase de matemáticas para mandarle al psicólogo del centro. Según sus palabras, el especialista en salud mental le preguntó si "se sentía tía", a lo que respondió que no se ponía género, pero que si tenía que definirse sería un hombre.

La historia de Mikel (que acababa hablando sobre prejuicios de género) llamó la atención de un tuitero, que propuso a sus seguidores varones llevar falda a clase el día 4 de noviembre. Contra todo pronóstico, la iniciativa salió adelante, y con mucha repercusión.

El mismo día de la convocatoria un montón de usuarios subieron vídeos del atrevimiento a TikTok, normalmente muy bien recibidos en la plataforma.

@xxn12xx @mikelgmz 🤩 #4n #4noviembre #falda [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/tag/fypシ|||#fypシ]] #paratii [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/because-it-hurts-6877594236196293378|||♬ because it hurts - 🧃]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/because-it-hurts-6877594236196293378|||♬ because it hurts - 🧃]]

No solo usuarios particulares, también institutos se sumaron a la iniciativa. Es el caso del IES Son Ferrer de Mallorca, donde invitaron "a todo el alumnado y profesorado a llevar falda". Para demostrar que no iban de farol, su perfil oficial de Instagram demostró que muchos aceptaron la propuesta.

Quién sabe, lo mismo Mikel ha puesto de moda entre los chicos, sin querer, una prenda tradicionalmente femenina. Para ir en moto no valdrá, pero a la hora de reivindicar igualdad parece que está hecha a medida.