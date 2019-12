Cuando eres una superestrella, hasta el más mínimo detalle de tu vida puede ser objeto de análisis y fuente de objetivos malintencionados. Lo sabe bien Dahyun de TWICE, que esta mañana ha tenido un percance en el aeropuerto de Gimpo en las afueras de Seúl.

La idol estaba pasando el control de equipajes y de pasaporte en lo que eran los momentos previos a un viaje a Japón, hacia donde se dirigía el grupo para participar en la Hongbaek Family Competition. No pudieron evitar el interés de la prensa, que las retrataron mientras pasaban todos los controles. Y de repente, algo llamó la atención de todos.

the way dahyun was SHOCKED that this lady really just aired her whole damn business out like that. LET me find out her name. about to call the airport myself. hello may i speak to a fucking manager pic.twitter.com/MUYBABv830