¿Es Harry Styles demasiado femenino? Su portada en Vogue abre el debate

Apenas tiene 26 años y Harry Styles ya ha conseguido muchas cosas que otros tardan toda una vida. Ídolo musical, actor y modelo, el inglés rompió hace unos días un récord al convertirse en el primer hombre que aparecía en la portada de Vogue, una publicación con casi 130 años de historia.

La peculiaridad de este logro es que Harry aparecía vestido con una falda, apariencia que iba acompañada de unas curiosas declaraciones: "Hay mucha diversión en eso de jugar con la ropa. Nunca he pensado mucho en el significado, solo se transforma en una extensión de un proceso creativo".

Aunque internet se puso mayoritariamente de su lado, ha surgido un movimiento para el que el 'significado' es totalmente distinto. Lo lidera la influencer Candace Owens, a quien no le ha hecho mucha gracia ese toque femenino de Styles.

"No hay sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes", dice en su tuit. "Es algo que se sabe en Oriente, pero en Occidente la continua feminización de los hombres a la vez que se educa a nuestros niños en el marxismo no es una coincidencia". ¿Marxismo y faldas, te preguntas? Nosotros también.

Owens no es muy conocida fuera de Estados Unidos, pero allí es una celebridad porque -entre otras cosas- es una ferviente defensora de Donald Trump y por no comulgar con el movimiento #BlackLivesMatter. Harry no ha respondido públicamente a las críticas, pero entre su legión de seguidores algunas voces han sonado muy fuerte.

Gente como Elijah Woods (Frodo en 'El Señor de los Anillos'), que responde a Candace con una frase que lleva varios miles de likes: "La masculinidad por sí sola no define a un hombre. En realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra". Muchas otras personalidades (Olivia Wilde, Jammela Jamil, Kathy Griffin) van por el mismo camino en sus declaraciones públicas.

Lejos de arrepentirse, la activista norteamericana ha contestado directamente al actor con memes de su película más famosa, ha contado con el apoyo del todavía presidente estadounidense y ha reiterado su postura: "Quiero aclarar que lo que dije con 'que vuelvan nuestros hombres varoniles' en realidad quería decir 'que vuelvan nuestros hombres varoniles'. Lo siento pero no lo siento".