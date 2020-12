Horósco semanal: así se presenta la Navidad para cada signo

Aries

Es una maravilla eso de vivir y decidir bajo tus instintos. Te aseguras de tomar decisiones sin pedir permiso, pero quizá sea difícil seguir así durante mucho tiempo. Un espíritu valiente está mejor acompañado por un poco de contención, ¡que no se te vaya la olla precisamente ahora!

Tauro

Aunque parecía que lo tenías todo atado para 2020, todavía quedan algunos cambios que se te pueden hacer cuesta arriba. Incluso siendo cosas que has buscado con ahínco y trabajo, puede que tu cuerpo se resienta de ello. Mejor no fuerces, pero tampoco te preocupes, es una reacción natural y hay cosas que jamás perderás.

Géminis

Mejor que tengas claro que por muy mal que hayas pasado los últimos meses, el mundo no se acaba con el final del año. Lo que se acaba es esa mala racha, y tienes la posibilidad de mirar hacia delante con optimismo, poniéndote nuevas metas. Que el cambio en el calendario también te sirva para cambiar el chip.

Cáncer

El mundo se te ha hecho un poco más pequeño este año, nada especialmente cómodo ni tampoco extraño a tenor de las circunstancias. Después de un tiempo viendo a menos gente y relacionándote menos, aprovecha estas fiestas para tener un pequeño alivio en ese departamento, pero siempre con cautela y cabeza.

Leo

Hay esperanza en eso de desear lo que uno no tiene, pero también hay una evidente soledad. Con alguien que vive tan a flor de piel sus sentimientos, es posible que tengas dificultades a la hora de contar con gente para que te escuche. Cuando encuentres esas almas comprensivas, no las dejes escapar.

Virgo

Has pasado tanto tiempo pensando en cómo eras antes de que cayera toda la que cayó en 2020 que has perdido un poco el hilo del presente y sobre todo del futuro. No es para nada algo malo si tomas de referencia las cosas que te han hecho sentir bien y deseas replicarlas en los momentos que te quedan por delante.

Libra

Habrá ocasiones en los próximos días que te convencerás -equivocadamente- de que tus sentimientos y ritmos vitales pueden ser egoístas. Mejor que te veas como alguien especial y que tengas claro que no hay nada más personal que lo que tú sientes.

Escorpio

Con tantas trolas que se han repartido por el mundo últimamente, quizá te has vuelto demasiado precavido. Desconfía de las cosas obvias, no hay nada malo en eso, si bien lo más saludable también es tener fe en los que te rodean así como dejar de lado el cinismo que en ocasiones inunda tus juicios sobre los demás.

Sagitario

Aprovechando que tienes un poco de tiempo después de un último tramo de año vertiginoso, gústate saboreando tus logros en 2020 y relativiza esas cosas malas que no te han acabado de gustar. Ha merecido la pena, y si no tienes el reconocimiento de los demás, por lo menos siéntete orgulloso a nivel personal. Te vendrá muy bien.

Capricornio

Quizá la cercanía astral con Sagitario te hace compartir algunos de los síntomas de nostalgia por lo que acaba. Ten claro que el fin de año también marca el cierre de una temporada que, con sus más y sus menos, tiene toda la pinta de que solo puede ir a mejor.

Acuario

Echando la vista atrás es admirable ver cómo has superado cada barrera que el destino ha puesto en tu camino. Haz de esa tendencia una costumbre y no habrá quien te pare en lo que está por venir. Ya verás como además se te admira y quiere por ello.

Piscis

La tensión de los finales es más tangible para gente con una sensibilidad como la de los Piscis. Percibirás cómo las cosas cambian a tu alrededor, e incluso las que no te afectan directamente pueden transmitirte una energía equivocada. Haz que sea para tu beneficio siempre, ya sabes la manera porque has conseguido transformarla en otras ocasiones.