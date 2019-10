Las energía de los astros influyen en nuestra personalidad y nuestra forma de actuar por eso cómo nos comportamos, por ejemplo, en la cama también se ve influido por nuestro signo del zodiaco.

- Aries. Aries es uno de los signos del zodíaco con más apetito sexual, pues está regido por amarte. Rápido e intenso, rey de las relaciones apasionadas (y cortas).

- Tauro. Se puede decir que Tauro es el signo más equilibrado del Zodíaco en este sentido. Por una parte, pasional, sexual e innovador. Por otra, sensible y romántico.

- Géminis. En lo que se refiere a seducción, Géminis gana por goleada. La seducción es un arte que se les da muy bien. Suelen tomar la iniciativa en ese aspecto pero, en la cama, prefieren ser sorprendidos por la otra parte y que esta coja las riendas.

- Cáncer. Espontáneo y creativo, si te pones a pensar ¡nunca se te acaban las ideas! En eso de la diversión en la cama nadie te gana y es algo que sabes aunque no te lo digan. ;-)

- Leo. Emotivo y protector... te cuesta bastante tener confianza en la cama y la mayoría de las veces necesitas tiempo e intimidad para sentir seguridad.

- Virgo. En lo que a la cama se refiere no te gusta cambiar y no te gusta mucho la innovación. Al revés, prefieres la rutina y el sentirte cómodo y a gusto. Esto no tiene por qué ser malo, siempre y cuando prestes atención a los detalles.

- Libra. Te mueres por cumplir ciertas fantasías pero lo cierto es que a la hora de la verdad no te atreves con casi ninguna. Quizás sea hora de empezar a lanzarte con algo básico que llevas queriendo hacer desde hace tiempo.

- Escorpio. Eres tierno. Te gusta fijarte en los detalles e inviertes mucho tiempo en eso cuando estás en la cama. Sin embargo, eso no va ligado a que tengas poco deseo. Al revés, rara es la vez que tu nivel de deseo es bajo.

- Sagitario. Son muy entregados al momento e intentan buscar siempre a comodidad y complicidad con su pareja, por lo que te harán sentir siempre muy a gusto (o por lo menos lo intentarán).

- Capricornio. De todos los signos, Capricornio es uno de los más calientes y fácil de excitar. No hace falta mucho para que empiecen a pensar en la cama y en las miles de experiencias y sensaciones que quieren vivir en ella. Sin embargo, tras el momento, son de darle bastantes vueltas a las cosas (quizás demasiadas).

- Acuario. Si algo os caracteriza a los Acuario es que sabéis tomaros todo con humor y hasta en algo tan íntimo como estar en la cama, le ponéis risas y humor. ¡Bien hecho! Sin diversión, no hay repetición. ;-)

- Piscis. ¡Lo que os cuesta cambiar a los Piscis! Descubrís una persona con la que os lleváis bien, no la cambiáis por nada. Descubrís una postura que os encante: no la cambiáis por nada. ¿Descubrís una forma de seducción? Lo mismo… Y así todo, ¡no deberíais tener tanto miedo a innovar!