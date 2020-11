Horóscopo semanal: ¿cómo te va a ir en el amor?

Aries

Quieres (como todos, claro) honestidad en tus relaciones, pero tienes que mirar a tus acciones antes de pedir a los demás. Haz un poco de autocrítica además de escuchar las opiniones de los que te quieren, y busca un lugar blandito para aterrizar con tus emociones en estos primeros días de diciembre.

Tauro

No te descubrimos nada si decimos que tu naturaleza es tozuda como el toro que te representa. Eso influye en que cuando hay alguien nuevo en tu vida quizá no le dejes enseñar todo lo que tiene que ofrecer, así que relaja un poco en ese tema y déjate llevar. Lo peor que te puede pasar es que vuelvas a como estabas.

Géminis

Tienes que admitir que a veces es bueno decir adiós, y esa es la razón por la que no dejas que las relaciones se marchiten del todo. Ya dejaste marchar a algunas personas en otras ocasiones, y si ahora estás en la misma situación de no ver futuro a lo que tienes, no temas en volverlo hacer. Es lo mejor.

Cáncer

Harías lo que fuera por la persona que quieres, y si crees que el sentimiento es mutuo, echarás horas para hacer que las cosas vayan bien en los momentos más difíciles. Estás en un momento en el que el amor sin esfuerzo quizá no te valga tanto la pena.

Leo

Necesitas una relación que te permita escapar de la realidad de vez en cuando. Esta semana sentirás esa necesidad de forma más aguda, quizá porque es una época en la que vienen recuerdos nostálgicos y por el frío tienes que pasar más tiempo bajo techo. Aprovecha y arrímate a los que te quieren.

Virgo

Los de este signo son especialistas en escuchar, pero otras personas a veces se sienten juzgadas por esta habilidad innata. Deja que la persona que quieres se abra frente a ti y exponga sus sentimientos, y la relación mejorará si eres capaz de compartir algo de vuelta a esa confesión.

Libra

Eres muy de ver para creer, e incluso una vez que lo ves, te cuesta asimilar las acciones como reales. Es por las heridas de guerra que llevas en eso del amor, pero no desesperes y confía en aquellos que tienes cerca y te quieren. Los que te hicieron daño ya están marcados y no volverán, deja la cautela a un lado ahora que puedes.

Escorpio

Alguien que tienes cerca te va a hacer un regalo muy especial. Puede que no sea algo material sino un detallito de los que te acordarás mucho tiempo. Jo, son de esas cosas por las que te cambiarías de signo esta semana, así que aprovecha el momento

Sagitario

Los Capricornio serán tus aliados íntimos esta semana, y tendrás que trabajar duro para conseguir lo que quieres. Pide al universo y este te devolverá un guiño, si bien no hay nada gratis en temas del amor: tendrás que dar algo a cambio de que la fortuna te sonría.

Capricornio

El invierno es duro para aquellos que no guardan cálidos recuerdos, pero los tuyos podrían generarse a partir del fin de semana. Ese plan inesperado que puede surgir el viernes va a darte un subidón en departamentos románticos, así que ni se te ocurra ponerte malo antes ni decir que no cuando surja.

Acuario

Sabemos que hay cosas que no se olvidan nunca: un primer beso, un amor que no pudiste superar o el lugar donde creciste y que nunca pensaste que dejarías. La nostalgia te invade estos días y necesitarás más que nunca a esa persona que tanto quieres o quisiste. Avisado quedas.

Piscis

Las redes sociales pueden ser tus aliadas tanto como tus enemigas. Te encontrarás buscando un nombre que creías olvidado y del que quieres saber más ahora mismo. Quizá lo mejor sería que te centraras en tus amoríos actuales o futuros, más que indagar en un pasado que puede ser doloroso.