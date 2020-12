Ibai Llanos revela el acoso que está sufriendo por parte de sus fans: "Hay límites que no hay que superar"

Ibai Llanos ha revelado el nivel de acoso al que se está viendo sometido por parte de sus fans. El streamer ha confesado que las cosas se están pasando de castaño oscuro: "Me está tocando bastante los coj****, sobre todo cuando afecta a otras personas que no soy yo creo que hay límites que no hay que superar".

'Escuchen amigos, es importante', ha escrito Llanos junto al vídeo donde explica las conductas que están teniendo algunos de sus seguidores que deciden no respetar su intimidad y presentarse en la puerta de su casa: "Poneos en la situación de que llegáis a casa y hay ocho chavales gritando en vuestro portal. Además de gritar tocan el timbre, seis, siete y ocho veces. Ha habido una vez que ha cogido 'G2 Jefa' y les ha dicho que qué querían".

Estos fans querían que Ibai se acercara hasta ellos para hacerse una foto con ellos. En ese momento, el streamer se encontraba trabajando en un evento en directo comentando con Ander, por lo que ni él ni su amigo (con quien también querían una fotografía) podían atenderlos. Al no darse por satisfechos, estos seguidores intentaron ver a su ídolo en un momento de intimidad desde una de las ventanas que dan a la calle o cotillear los paquetes que les llegan: "Además de gritar, lo que hacen, que eso ya es el siguiente nivel, es que investigan. Nosotros tenemos una ventana que da a la calle y si te pones a investigar nos ves qué hacemos en la cocina. (...) G2 Jefa ha pillado a uno de los chavales metiendo la mano por debajo del garaje, o metiendo su cabeza, para ver qué veía del paquete de Amazon".

Ibai Llanos ha explicado que ante la reprobación de estas conductas, los seguidores insisten justificando que su fama se la deben a ellos: "Le ha dicho la frase estrella del año: si quiero una foto se la tiene que sacar porque la G2 House vive de nosotros. Hay gente que cree que solamente porque te ve o te paga una suscripción tiene le derecho a tratarte como una p*** mierda".

Aclara que no se trata de niños sino de gente adulta. Pero esto no es lo único que hacen sino que han comenzado a interactuar con sus perros, algo que le preocupa bastante: "Yo no sé que hacen ahí con los perros. En ese momento ya he tenido que estar también preocupado porque los perros estén en el jardín de mi casa, o de nuestra casa".

Por todo esto, el joven vasco ha decidido que no volverá a hacerse fotos con estas personas que acudan a su casa: "Es muy raro venir a la casa de una persona a tocarle el timbre y pedirle una foto"

Reconoce que puede ser que sea fácil identificar la vivienda pero no se explica cómo una persona puede llegar a ese punto de invadir su intimidad: "¿Cómo ha pasado esto ? ¿Por qué estás en mi casa?", se pregunta el streamer.

Tanto Ibai como el resto de los miembros de la G2 House se mudarán a una nueva casa en las próximas dos semanas (el streaming de las campanadas se celebrará allí), por lo que esperamos que este vídeo sirva a esos seguidores como aprendizaje y no los molesten en su nuevo hogar, que tampoco deja de ser su lugar de trabajo.