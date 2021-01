Jordi Wild, Ibai y DJ Mario también opinan sobre Andorra

Bien se debe estar acordando ElRubius del momento en el que le dio por compartir su idea de mudarse. Aunque en ningún momento pronuncia la palabra Andorra y la mayor novedad -en circunstancias normales- sería que da el paso de irse a vivir con Irina Isasia, la que se ha montado en redes sociales es chiquita.

Desde sus palabras al respecto durante un directo de Rust no ha vuelto a abrir la boca; ya ha tenido bastante con todo el resto del panorama influencer hablando sin parar sobre cambios de territorio, impuestos y ética.

La voz de Wall Street Wolverine, un youtuber especializado en temas económicos, se ha ganado el aplauso de muchos miembros del sector gracias a recordar que ninguno de los creadores que se va a Andorra está quebrantando ninguna ley, solo pensando en ahorrar.

Aunque muchos miembros de ese gremio derivan al vídeo de Wolverine para explicar su punto de vista, hay otros que han querido dejar muy clara su posición utilizando palabras propias.

DJ Mario explica que no le importa que otros se vayan, pero ni se lo plantea a nivel personal porque tiene a su madre "a tres minutos de casa", a su abuelo en un pueblo cercano, a su padre a 30 segundos y "el Bernabéu aquí al lado". "Pago mucho, sí, pero no podría cambiar esas cosas y también vivo muy bien".

"Si tienes una vida casera y te da igual vivir aquí que en Alaska, pues adelante, tienes libertad", dice por su parte Jordi Wild, pero añade que no es un estilo que le vaya a él.

Sus declaraciones son tendencia en YouTube, donde asegura que él es más de estar en la calle con sus colegas de siempre y que un estilo de vida sin salir mucho para él "es una cárcel". "Si yo no fuera así me hubiera ido, pero no entra dentro de mis planes hacerlo", añade.

Ibai ha intentado quitar hierro a la relevancia de unas declaraciones que hizo a principios de 2020, donde en realidad apoyaba a Paula Gonu después de que esta recibiera una cancelación en toda regla a través de Twitter tras decir lo que había ganado en diciembre.

"No quiero convertirme en el Mesías de nadie por haberme quedado en mi país", explica después de que hasta su madre le hubiera mandado el clip viral donde hablaba del tema. Entre reflexiones personales, apunta que "se han formado dos bandos", algo "peligroso" para la convivencia streamer.

Llanos dice otra verdad como un templo: "los temas de conversación en redes sociales se apagan a las 24 o 48 horas, pero este es un debate que no se va a acabar nunca". ¿Por qué nos gustará tanto discutir?