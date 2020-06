Justin Bieber ha sido acusado por varias fans a través de las redes sociales de haber abusado sexualmente de ellas. Los supuestos hechos se remontan a los años 2014 y 2015 y el cantante canadiense ha salido en su defensa aportando pruebas para desmentir estas declaraciones.

Durante el domingo, el nombre de Justin Bieber ha sido tendencia en Twitter debido a que la usuaria @danielleglvn ha compartido en tweet en el que relata un supuesto abuso sexual y violación por parte del cantante de 'Baby' en un hotel de Austin (Texas) después de un concierto.

Según este relato, Danielle se había enterado de que Scooter Braun (el manager de Justin) asistiría a un evento junto a otros famosos y decidió ir con unas amigas. Durante el evento apareció Justin para sorprender a los asistentes. Más tarde un hombre se les acercó para preguntarles si querían conocer al cantante: "Obviamente dijimos que sí. Mis amigas y yo creímos que fue raro al principio pero como prometimos, nos quedamos hasta el final porque éramos fans. Justin se acercó hacia nosotras, se sacó un par de fotos y habló unos 20 minutos".

Danielle explica que por razones legales no va a compartir las fotos y cuenta que Justin y otro hombre, que parecía ser su amigo, las invitaron al hotel Four Season y que estas volvieron a aceptar: "El amigo de Justin se llevó a mis dos amigas y él me llevó a otra habitación. Justin me hizo prometer que no le diría nada a nadie o tendía un problema legal serio. Me pidió mi teléfono y lo puso a cargar. Le pregunté su era una excusa para sacármelo de encima y me dijo que le acompañase a la cama".

El relato continúa explicando que el cantante comenzó supuestamente a besarla esquivando las preguntas que esta le hacía sobre dónde estaban sus amigas o Selena Gomez (que por entonces era su novia), le quitó la ropa y que finalmente la habría violado: "Estaba muy incómoda, empecé a hiperventilar. Le dije que saliera, que me estaba empezando a preocupar por mis amigas, pero ya era muy tarde, entró a la fuerza en mí antes de que terminara de hablar. Me quedé ahí, sin palabras. Mi cuerpo se sintió inconsciente. No quiero entrar en detalles de lo que sucedió después. Aunque esto fue hace 6 años, aunque era un año mayor que él (él tenía 20 y yo 21), fui aún así sexualmente abusada sin mi consentimiento".

A raíz de este testimonio, otra usuaria de Twitter, @itsnotkadi, ha contado también su supuesta experiencia con el cantante aportando fotografías.

Ante estas fuertes acusaciones, Justin Bieber, tras hablar con su mujer Hailey y su equipo, ha creído que era conveniente pronunciarse y defenderse aportando pruebas que no lo sitúan en el lugar de los presuntos hechos: "Los rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera. Quería hablar de inmediato, pero por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas a diario, quería asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier declaración.

Justin ha desmentido estas acusaciones diciendo que acudió al show de Austin a altas horas de la madrugada después de haber estado en un concierto de Selena Gomez en Houston y que la cantante estuvo con él en todo momento. Además, relata que nunca estuvo en el hotel Four Seasons y adjunta las facturas y las conversaciones de mail que acreditan que se alojó en un AirBnB.

"También hemos confirmado con el gerente regional de Four Seasons que nunca estuve en la propiedad el 9 de marzo de 2014 y nunca fui invitado el 9 o el 10 y doy la bienvenida a toda la prensa para preguntarles si es necesario o deseado", ha seguido explicando el canadiense.

"El 10 de marzo, Selena se fue a trabajar y me quedé en el Westin, ya que los recibos mostraban claramente con mis amigos Nick y John antes de irme de la ciudad. Una vez más no en el Four Seasons. Lo reservamos por un par de días para el show de defjam, pero el 11 salí para regresar a casa". En las facturas se puede ver el nombre de Mike Lowery, el pseudónimo que Bieber usaba para pasar desapercibido y que dice que nunca más va a volver a utilizar.

Además, Justin Bieber ha afirmado que tomará acciones legales: "Cada reclamo de abuso sexual debe tomarse muy en serio y es por eso que se necesitaba mi respuesta. Sin embargo, esta historia es realmente imposible y es por eso que trabajaré con Twitter y las autoridades para emprender acciones legales".

El cantante ha retuiteado un mensaje del actor Cole Sprouse, que también ha sido acusado de supuesto abuso sexual junto a otros miembros del reparto de 'Riverdale', en el que habla del daño que pueden causar los falsos testimonios a las verdaderas víctimas de abusos sexuales.