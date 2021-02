Kylie Jenner sortea 80.000 dólares y bolsos de Louis Vuitton entre sus seguidores

Kylie Jenner está tirando la casa por la ventana. La empresaria e influencer acaba de anunciar un concurso que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta. No se trata de ningún lote de maquillaje ni de productos de belleza de sus líneas. Ni siquiera de los diseños de lencería de su hermana Kim. Se trata nada más y nada menos que de 80.000 dólares.

Si después de leer la friolera cifra te han empezado a entrar sudores y se te han puesto los ojos con el signo del dólar, espérate porque aún hay más. Participando no sólo optas a poder conseguir una tarjeta de crédito precargada con 80.000 dólares, que podrás gastar como quieras, sino que el premio incluye todo lo que aparece en la fotografía en la que aparece posando Kylie Jenner: una quincena de bolsas de la marca de lujo Louis Vuitton. Entre los complementos que se sortean se pude ver una maleta de viaje, un par de bolsos de diferentes modelos y hasta una riñonera.

Si siempre has querido ser como la hermana pequeña de las Kardashian y vivir su vida de joven millonaria, esta es tu oportunidad. Al menos, el dinero y los Louis Vuitton te harán sentirte como tal por un tiempo. La pena es que solo puede haber un ganador y Kylie tiene más de 217 millones de seguidores en Instagram, lo que ha hecho que algunos de sus seguidores se desanimen debido a la escasa probabilidad que tienen de que les toque.

Lo último que debe perderse siempre es la espereza. Por eso, estos son los requisitos que debes cumplir si quieres participar antes del 26 de febrero:

1. Tienes que seguir a la cuenta de Instagram @letthelordbewithyou. No te dejes llevar por el nombre, no se trata de una secta ni nada por el estilo, sino de la cuenta personal de su cuñado Scott Disck. Y, a continuación, seguir a todas las personas que él sigue. En total son unos 75 seguidos, por lo que Kylie advierte en el post que no te llevará más de "90 segundos" hacerlo.

2. Después tienes que comentar el post de Kylie (y también puedes hacerlo en el de Scott). Debes tener el perfil de tu Instagram abierto para poder participar.

Además, desde la empresa promotora de concurso, Curated Bussines, advierten a los participantes de que lleven cuidado de las posibles estafas que se intentan aprovechar del concurso. El ganador oficial se anunciará en su página web y en su cuenta de Instagram, verificada con el tick azul. Además, no seguirán al ganador ni se pondrán en contacto con él por mensaje directo, así como tampoco le pedirán en ningún momento los datos de su cuenta bancaria.