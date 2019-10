Seguramente Lady Gaga esté tan enganchada al móvil como el resto de los mortales. Pero una cosa es eso y otra muy distinta que acabes vestida a diario de eso mismo, ¡de móvil! Aunque no te lo creas es exactamente lo que le ha ocurrido a Lady Gaga, y ya te puedes imaginar el resultado: una red de memes comparando su atuendo con el del nuevo iPhone que van a hacer que te partas de risa.

Este fue el comienzo el hilo que desató la locura en Twitter. A simple vista podrías decir que Lady Gaga es un oso panda pero si te fijas más, ¡es exactamente igual que la parte trasera del teléfono de Apple! ¿También serán cámaras los ojos de la cantante?

. A Gaga le gusta el brillo, eso lo sabe cualquiera, ¡pero es verdad que esta comparación con la lucecita de la cámara es lo más!

¿A quién no le ha pasado eso de que se te estampe el móvil con el suelo y se rompa la pantalla en mil pedazos? A Lady Gaga podría pasarle esto en su cuerpo si se cae con este vestido. Esperemos que lleve un protector de pantalla encima...

La fiebre de las carcasas originales no baja ni un grado: que si animalitos, cintas de casette o, ¿por qué no?, una con forma de fantasma. Dicho y hecho, ella tiene un modelito igual.

Siguiendo con la tendencia anterior, en esta fecha que muchos tienen morriña por el final del verano, ver unas flores siempre sube el ánimo. Una vez más no sabríamos decir quién es el artista y quién el teléfono en esta comparación.

¿Y para los próximos meses no hay un ejemplo? ¡Claro que sí, guapi! Lady Gaga ya piensa en navidad y se planta el árbol en la cabeza y, por supuesto, en su fiel imitado telefonino. ¿A cuál de los dos habría que colgarle las bolas?

Y por último, para dejarte el cuerpo caliente, el conjunto más peludo de la cantante y de su inspiración: el iPhone. Si te llega un mensaje, ¿sabrías en cuál de los dos matojos de pelo tienes que leerlo?

Gaga at Roseland Ballroom, 2014 VS iPhone 7, 2016.

