Icono de la moda, estrella planetaria de la música y multimillonaria: así es hoy Lady Gaga, un símbolo tan reconocible como la torre Eiffel o las letras de CocaCola. Pese a todo su éxito actual, la cantante sufrió una juventud marcada por el rechazo de muchos de los que la rodeaban.

Nacida hace 33 años como Stefani Joanne Angelina Germanotta en Nueva York, la ahora diva tuvo que afrontar problemas muy serios en su etapa del instituto. Así lo ha confirmado su propia madre, Cynthia Germanotta, en una entrevista para la cadena norteamericana CBS.

"Stefani siempre fue diferente y eso no siempre fue bien recibido por sus compañeros. A causa de esto pasó por muchos momentos difíciles. Fue humillada, burlada, aislada", explicó en el programa This Morning.

"Cuando eres una chica joven, estas situaciones te impactan de forma muy seria", continúa. "Fue en el instituto cuando vi que su vida dio un giro, cuando pasó de ser una niña muy feliz y llena de aspiraciones a comenzar a cuestionarse su autoestima y tener dudas sobre sí misma".

Parte de esa tortura vino dada por un grupo de bullies de su instituto, que al parecer resurgió en 2019 creando un grupo de Facebook al que subieron fotos de la cantante cuando era adolescente y mensajes hirientes hacia la artista. Fue poco después de que coronara como la única mujer que ha ganado un Oscar, un Grammy, un BAFTA y un Globo de oro el mismo año.

El sufrimiento de la cantante se extendió a su hogar, según su madre: "Creo que como individuos y sociedad no tratamos la salud mental de la misma forma que tratamos la salud física. Cuando todo esto sucedió en nuestra casa, no sabía qué hacer. Como madre no estaba preparada para abordar todo lo que estaba pasando".

Parece que los problemas le quedan muy atrás a la ahora superestrella, y ver que ha triunfado pese a los obstáculos de su adolescencia hace todavía más grande su leyenda. Si ves o sufres cualquier tipo de acoso, no te cortes y cuéntaselo a alguien que pueda ayudarte a combatirlo. Y piensa que, como a Lady Gaga, vivir esas situaciones no te impide alcanzar tus sueños.