Madison Beer confiesa que padece Trastorno Límite de la Personalidad

La cantante Madison Beer se ha sincerado sobre su salud mental. La joven de 21 años ha reconocido en una entrevista para la revista 'The Face' que padece Trastorno Límite de la Personalidad (BPD de sus siglas en Inglés).

"Fue un año infernal para mí. Pasé por una ruptura, pero no quería hacer un álbum de ruptura porque sentía que era muy superficial. Eso fue sólo una parte de una gran historia, la punta del iceberg. No me he abierto públicamente sobre muchas de las cosas [por las que estaba pasando], pero me diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad. En un momento dado, era una suicida. Estaba pasando por un momento muy difícil, y sentí que hacer un álbum de ruptura en medio de tanta mierda real me estaba haciendo tonto de una manera que no quería hacer", ha reconocido Beer.

Fue diagnosticada de esta enfermedad el verano pasado. Algo revelador, ya que por fin pudo comprender todo lo que le pasaba y por qué se había sentido así durante tanto tiempo. Algo que ha intentado plasmar en su próximo disco (el primero de su carrera) y una experiencia que le ha servido para titular el álbum, 'Life Support': "Una vez que me dieron un diagnóstico, pasando por la terapia tres veces a la semana, estaba entrando más en contacto con mis emociones y descubriendo cómo ser estable. Pude escribir mejor y entenderme mejor. Así que podía escribir la historia como quería que se contara".

La artista ha confesado también que se cumple un año desde que intentó autolesionarse por última vez y sabe que dar a conocer esto hará que se miren con lupa todos sus actos.

Madison, con 20 milones de seguidores en Instagram, tiene muy en cuenta todo lo que se dice sobre ella. Los comentarios sobre su físico o sus actuaciones (en ocasiones polémicas y algunas en parte debidas a su enfermedad sin tratar) le afectan mucho hasta tal punto que ha manifestado su intención de dejar de usar TikTok:

"Tengo mucho más que ofrecer que mi exterior, por lo que es agotador que la gente sólo se centre en tonterías superficiales. Incluso cuando estoy en una reunión y saludo y alguien dice, 'Oh Dios mío, eres tan bonita', pienso: ¿Querías venir a mi concierto porque piensas que soy bonita? Obviamente, eso es algo muy dulce, pero tengo más que ofrecer al mundo."

La cantante de 'Selfish' espera que la gente cambie la idea que tienen preconcebida de ella una vez que publique su disco, ya que en él cuenta su versión de sí misma abordando temas crudos como sus relaciones, su enfermedad o las adicciones a medicamentos recetados por los médicos para paliar las emociones.

Madison Beer fue descubierta y apadrinada por Justin Bieber a los 13 años. Firmó con la discográfica Island Records, sin embargo, tras publicar un EP, la discográfica le dio de lado por querer seguir su propio camino y no aceptar las decisiones que le imponían para convertirla en la nueva superestrella internacional.