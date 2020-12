Marta Díaz cambia de look después de confesar su drama capilar: "Me quería morir"

Marta Díaz ha decidido cambiar de look para despedir el año. La influencer se ha sometido a un cambio de imagen muy sutil: aportar brillo y luminosidad a su melena XXL. Para ello le han realizado unas mechitas en tonos ‘honey blonde’, además de haberse hecho un tratamiento de nutrición para sanear el cabello.

Marta Díaz ha mostrado el resultado a través de las historias de Instagram generando mucho hype, ya que primero ha enseñado la reacción de su hermano, el también youtuber, alphasniper. La influencer asegura que en realidad no se ve tan rubia como parece en los vídeos pero su hermano insiste en que sí tiene la melena de color muy clarito.

Lo que no sabemos es cómo la joven de 20 años se ha atrevido después del drama capilar que narró el pasado sábado en su canal de YouTube. En el último vídeo de su canal, Marta relata lo mal que lo pasó al principio de la cuarentena al cortarse el pelo.

La madrileña necesitaba un buen corte para sanearse el pelo ya que, según ella, parecía que tenía rastas de lo poco hidratado que estaba y que llegaba hasta a darle asco: “Mi pelo es una parte fundamental de mi cuerpo y le dedico mucho tiempo, muchas horas y mucho dinero”.

Debido a esto le pidió a su madre que le cortara el pelo y al ver el resultado se arrepintió profundamente. No porque su madre se lo hubiera cortado mal sino porque no estaba acostumbrada a verse con la melena tan corta (a la altura del pecho cuando ella siempre lo lleva “por encima del culillo”): “No sabéis para mí lo duro que fue, lo mal que lo pasé, cómo lloraba desconsolada, me quería morir”.

Marta Díaz afirma que necesitó el apoyo de sus amigos, seres queridos y los comentarios diciéndole lo guapa que estaba por parte de sus seguidores para empezar a convencerse un poquito.

Aunque reconoce que considera esta decisión como uno de los grandes arrepentimientos de su vida, la influencer ha contado que cambió el chip después de que Sergio Reguilón, su pareja, enfermara a los dos días.

De esta manera, Marta aprendió que hay cosas más importantes en la vida y que el pelo crece: “Os quería contar esto porque me gusta ser transparente con vosotros y que la vida no es de color de rosas. Valoremos más todo lo que tenemos”.