El mensaje feminista de Paula Gonu por el que ha recibido críticas

Paula Gonu ha confesado que se siente "poco identificada con muchos discursos de mujeres que pasan miedo en determinadas situaciones". La influencer ha querido sincerarse con sus más de dos millones de seguidores en Instagram y ha escrito un extenso texto con motivo del Día Internacional de la Mujer en el que cuenta cómo lo vive desde su experiencia.

"No sentirme identificada muchas veces hace que quiera saber más y entender el por qué. De hecho, que no me sienta identificada puede significar que haya normalizado ciertos comportamientos y que incluso yo también los tenga. Hasta el punto de no verlos extraños. No me siento culpable por no haber nacido sabiéndolo todo, ni me avergüenza reconocer que he leído demasiado poco sobre feminismo. Porque sé que formo parte de la gran mayoría y porque lo preocupante sería que, estando súper informada, opinase como ahora. Así que aún tenemos margen para aprender y cambiar pensamientos", ha reconocido en su publicación de Instagram.

La joven catalana ha acompañado este mensaje, que consiste en su opinión actual sobre el feminismo y que admite que puede cambiar en cualquier momento, de un par de capturas de pantalla. En la primera se puede leer "Vaya culo guarra!, un mensaje que le ha enviado un amigo con el que comparte "humor". La segunda foto corresponde a un mensaje directo que ha recibido de uno de sus seguidores como respuesta a uno de sus stories: "No se te ocurre que las chicas que te siguen van a querer imitarte y van a salir así a la calle para que cuatro depravados se las queden mirando? Un poco más responsable podrías ser". Paula Gonu considera que la diferencia entre estos dos mensajes es el "tono y el contexto" con el que se dicen.

Esta opinión le ha valido varias críticas pero también aplausos. Mientras que 'Oh Mami Blue' le da las gracias por mostrar empatía y luchar por las mujeres que sí lo han sufrido, otros seguidores deslegitiman su discurso aludiendo a que a Gonu le gusta escuchar y bailar reguetón.

Para zanjar el asunto, Paula Gonu ha compartido una imagen con un texto en el que se puede leer que una chica puede respetarse a sí misma y aun así sacarse fotos de su trasero.