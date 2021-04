Miley Cyrus se besa con King Moxu cantando un remix de 'Without you' con Kid Laroi

Miley Cyrus ha publicado lo que parece el teaser de su próxima colaboración. Aun sin fecha de lanzamiento, la cantante podría sacar el remix de 'Without you' junto al que considera su 'mejor amigo', Kid Laroi, que además guarda un parecido extraordinario con Justin Bieber.

Hace unos meses, Kid Laroi publicó imágenes en el estudio junto a la intérprete, y también estuvo presente en la fiesta de aniversario de Hannah Montana. Ahora, Miley ha publicado un vídeo en TikTok de lo más bizarro en el que aparece cantando una versión de este tema.

Pero no sólo canta sino que Miley Cyrus ha aprovechado el tiktok para burlarse de los titulares que se centran en su vida privada. ¿Cómo? Miley aparece cantando mientras detrás de ella (gracias al filtro de pantalla verde de TikTok) se van sucediendo capturas de pantalla con titulares de diferentes medios sobre las relaciones que ha tenido la joven a lo largo de estos años: Una retrospectiva de todos sus novios, los motivos reales de su ruptura con Nick Jonas, Miley le pide salir a una mujer aleatoriamente en TikTok, rumores de embarazo o emparejándola con Harry Styles.

Como guinda del pastel: ¿una pullita a Liam Hemsworth? Mientras muestra el titular "Liam Hemsworth estaba harto de ser humillado' por Miley Cyrus después de que ella volviera a las viejas costumbres de fiesta justo después de casarse", hace acto de presencia en el tiktok un invitado especial, y sin camiseta, para besar a Miley. Se trata de King Moxu, un tiktoker de éxito conocido por sus extraños bailes y por viralizar casi todo lo que toca.

Además, el fragmento de la letra que se puede escuchar parecer ir al hilo de lo que se comenta en el titular: "y no puedo retirarlo, así que en el pasado es donde lo dejaremos, eh / Así que ahí voy, oh / No puedo hacer una esposa de una puta, oh / Nunca encontraré las palabras para decir, lo siento / Pero tengo miedo de estar solo".