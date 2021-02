Miley Cyrus reivindica la masturbación en tiempos del coronavirus

Miley Cyrus sigue demostrando su libertad sexual. Esta vez, lo ha hecho hablando sobre la masturbación a través de las redes sociales. La cantante no tiene pelos en la lengua y ha querido lanzar a sus seguidores un mensaje para promover el sexo con uno mismo.

La ex chica Disney ha publicado un par de stories en su cuenta de Instagram en las que se la puede ver tumbada en la cama pero tocándose diferentes partes de cuerpo. En una de ellas aparece con la mano en la cabeza para mandar un mensaje de autocuidado y salud mental: "Juega juegos de mesa, no juegos mentales".

Mientras que en el siguiente story, Miley tiene la mano colocada en la entrepierna. Ha sido en esta foto en la que ha hecho referencia a la masturbación como una manera de tener sexo seguro hoy en día: "Y juguetea con tus partes, el sexo con uno mismo es sexo seguro", ha escrito.

Las relaciones sexuales entre desconocidos no están recomendadas debido al riesgo de infección de COVID-19 que eso puede suponer. No es la primera vez que la artista ha hablado de la incompatibilidad entre sexo y pandemia. Miley apodó a San Valentín como el día de la masturbación desvergonzada para celebrarnos a nosotros mismos y lo mucho que nos queremos. Y, además, compartió unas postales de Hannah Montana como recordatorio de que si estabas soltero podías ir olvidándote de tener sexo: "Hannah está aquí para recordarte el Covid-19, que significa que no hay sexo. (A no ser que estéis casados o viváis juntos y, en ese caso, probablemente no tendréis sexo en el Día de San Valentín). Y NO, ni siquiera con una barrera de látex, enfermos".

Aunque Miley ha reconocido que lleva muy bien la soltería, después de su ruptura con Cody Simpson, la cantante confesó en el concierto que dio antes de la Super Bowl que después del coronavirus estaba preparada para iniciar de nuevo una relación: "Ahora estoy soltera, ya sabéis... después del covid estoy lista".