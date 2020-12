Millie Bobby Brown rompe a llorar tras ser acosada por una fan: "Soy un ser humano, ¿qué más os tengo que pedir?"

Millie Bobby Brown ha dicho basta. La joven actriz de 16 años ha explotado ante la falta de respeto de algunos de sus fans. La británica, nacida en Marbella, se encontraba de compras navideñas con su madre cuando la abordó una fan pidiéndole si podía grabarla en vídeo.

La actriz le comunicó que no quería que la grabaran y aun así esta fan sacó el teléfono y la filmó mientras esta se encontraba pagando. Así lo ha expresado a través de historias de Instagram: "¿Por qué alguien querría un vídeo sobre mí? No era de las dos juntas, sino de mí. No tengo que justificarme ante nadie. Si no quiero un vídeo no tengo por qué tenerlo. Soy un ser humano, ¿qué más os tengo que pedir? Me dijo que si no podía grabar a una persona. No. Me cabrea cuando la gente intenta romper mis límites".

Millie ha roto ha llorar mientras explicaba que este tipo de actitudes de algunas personas hacia ella le parecen una falta de respeto a su intimidad porque antes que una actriz famosa no deja de ser una adolescente y un ser humano con derechos: "Desearía que la gente fuera más respetuosa. Todavía me sigue pareciendo sobrecogedor (la fama). Si me pides una foto, me la voy a hacer contigo pero cuando empujas mis límites.... Estoy en mi derecho de decir que no. Hago este vídeo para decir que tenéis que mostrar más respeto hacia los demás, no importa quiénes sean o qué sea lo que hagan, de ser humano a ser humano. Son solo modales".

Después de esto ha escrito que se encontraba bien pero que se había echado a llorar por la emoción del momento y porque todavía se sentía incómoda con los sucedido. Además, la joven acaba de eliminar su cuenta de TikTok debido a todos los comentarios de odio que estaba recibiendo: "Darse cuenta de que rodearse de positividad es la forma más feliz de vivir. No hay odio y sólo amor, recuerda ser amable... Gracias", publicó en stories.