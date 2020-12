Le cae encima una pared y la esquiva por los pelos

Una mujer y un hombre caminaban cerca de un bloque de pisos cuando, inesperadamente, una parte de este se avalancha sobre ellos. Las cámaras de seguridad captaron el momento del derrumbe. En el vídeo te mostramos el peligroso momento que vivieron sus protagonistas.

Afortunadamente nadie salió herido, pero estas dos personas, de no ser por sus reflejos, hubiesen perdido la vida. Según un vecino de Bozhou, China, el muro ya se había caído hasta tres veces, por lo que sigue siendo un misterio que se vuelva a caer en el futuro.

En las imágenes se aprecia cómo la mujer camina tranquilamente seguida de un hombre cuando, de repente, la parte exterior de un edificio cae inesperadamente. No se sabe si el desastre ha sido a causa del viento o de que la edificación no estaba correctamente adecuada. No obstante, sí que se puede apreciar que las dos personas tienen dificultad para caminar por el temporal.

¿Por qué se caen tantos edificios en China?

Sin embargo, este no es el único desprendimiento que se ha vivido en China últimamente. Es posible que el accidente más mediático y reciente sea el derrumbamiento de un edificio de trece plantas en Shanghai, donde lamentablemente perdió la vida una persona.

Otro ejemplo de los derribos más hablados ocurrió de forma similar en Quanzhou. El siniestro, que dejó diez fallecidos, según indica un balance del Ministerio de Gestión y Emergencias, ocurrió en un hotel destinado a albergar personas en cuarentena por la covid-19. El edificio había sido construido apenas hacía dos años, por ello, las autoridades no daban crédito a lo sucedido.

No hay informes que lo prueben, pero en ocasiones estos fatídicos hechos se atribuyen a la rápida construcción de edificios. Al menos veinte personas murieron en un mismo año a causa de derrumbamientos de edificios en la ciudad de Wenzhou.

El último derrumbe ha ocurrido en Bozhou, en la provincia de Anhui. La administración de la propiedad alegó únicamente que se había colocado una señal de advertencia, aunque el caso está a la espera de ser resuelto. En el vídeo superior encontrarás las imágenes del desplome y cómo las dos personas esquivan el derrumbe.

© Newsflare

