Nick Jonas estrena 'Spaceman' con la colaboración de los Jonas Brothers y las redes se llenan de memes

Nick Jonas tiene nuevo trabajo en solitario. El cantante acaba de publicar 'Spaceman', su nuevo disco, con el que pretende reflexionar sobre la situación que estamos viviendo. Se trata de su cuarto proyecto al margen de los Jonas Brothers. Nick no publicaba música desde 2016, cuando lanzó el disco 'Last year was complicated'.

Para su vuelta a la música como artista en solitario, el pequeño de los Jonas ha estrenado un par de singles, 'Spaceman' y 'This is heaven', que interpretó en el programa estadounidense 'Saturday Night Live', del que también fue presentador. Además, ha sacado tres ediciones diferentes de este disco: 'Spaceman' y sus versiones 'deluxe' y 'classics'.

Precisamente en la versión deluxe es donde podemos encontrar una de las pocas colaboraciones del disco. Nick ha contado con la ayuda de sus hermanos para el tema 'Selfish', que ha acaparado todas las miradas y los comentarios en las redes sociales. En lugar de aparecer los nombres de cada uno de los integrantes del grupo se puede leer que el featuring es con los Jonas Brothers. ¿Cómo puedes colaborar contigo mismo? Esto es lo que se han preguntado algunos de los fans del grupo, que después de disolverse regresó con más fuerza que nunca en 2019 con 'Hapiness begins'.

Nick Jonas ha respondido a las dudas en un directo de Instagram que ha realizado junto a sus hermanos para promocionar el disco bromeando sobre el asunto. El cantante ha explicado que no hay ninguna diferencia entre Jonas Brothers y Nick Jonas en esta colaboración, que se trata exactamente de lo mismo y lo ha comparado con el famoso meme en el que Spiderman se señala a sí mismo. Además, Nick ha querido agradecerle a Joe y a Kevin haber participado en la versión deluxe de su álbum.

¿Supone esto el adiós a los Jonas Brothers? Nick Jonas ha querido tranquilizar a sus seguidores y les ha confesado que siguen teniendo por lo menos un centenar de canciones escritas como grupo que todavía no han visto la luz, dando a entender que queda mucho Jonas Brothers para rato.

¿Cómo colaboras contigo mismo?