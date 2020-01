Los Jonas Brothers han publicado su nuevo single ‘What a man gotta do’, donde se les puede ver junto a sus mujeres, metidos en la piel de los protagonistas de ‘Grease’, ‘Risky Business’ y ‘Un gran amor’ (Si no las conoces, estás tardando en verlas).

Llevaban unos días creando el hype entre sus seguidores con adelantos donde se podían ver pequeños fragmentos solo de los pies y carteles que recrean los de estas películas icónicas.

Los Jonas hacen así un homenaje al cine, para el que han querido contar con sus respectivas mujeres como las protagonistas de sus películas. No es la primera vez que lo hacen, ya que también aparecen en el divertidísimo videoclip de ‘Sucker for you’, que supuso su regreso a la música después de seis años.

Cada hermano recrea una de estas famosas películas del cine:

Nick y Priyanka Chopra aparecen caracterizados con una camisa blanca y calcetines altos como Tom Cruise en ‘Risky Bussines’.

Joe y Sophie Turner se convierten en John Travolta y Olivia Newton-John en ‘Grease’ para bailar como Danny y Sandy en el pabellón del instituto. Además, la actriz, Sansa Stark en ‘Juego de Tronos’, sufre la evolución de la dulce y cándida Sandy a su versión más malota y rockera (que podemos ver cuando al final de la peli original cantan ‘You are the one that I want’, uh uh uh).

Por su parte, Kevin y Danielle Jonas imitan la famosa escena del radiocasete de ‘Un gran amor’. Además, no están solos, ya que cuentan con un invitado muy especial: su perrito Riley.

Este usuario de Twitter se ha encargado de comparar los frames de las películas originales con las escenas del videoclip.

Puedes juzgarlo tú mismo viendo el videoclip: