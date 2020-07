Nikkie de Jager ha hecho una gran revelación en su último vídeo de YouTube. La artista del maquillaje ha realizado un juego para descubrir quién la conoce mejor, si su prometido Dylan o su mejor amiga, Linda.

El juego consiste en que quien responda primero a las preguntas personales sobre la vida de Nikki podrá elegir qué producto se aplica en el maquillaje que se va a ir realizando. Entre todas estas preguntas, destaca un aspecto que hasta ahora resultaba desconocido para los más de 13 millones de suscriptores de la maquilladora: "¿Qué programa de televisión americano casi me elige para ser parte de su programa?", ha sido la pregunta a la que debía responder su chico y su amiga.

La artista de maquillaje ha revelado que estuvo a punto de participar en la serie adolescente 'The Vampire Diaries': "Esto gente es la verdad. Hace un par de años, cuando era muy joven y acababa de hacer un par de tutoriales de maquillaje de 'The Vampire Diaries', la agencia de casting de 'The Vampire Diaries' se puso en contacto conmigo por correo electrónico y me dijeron: "Vale chica, vemos que eres una gran fan, creemos que podrías ser perfecta para Meredith", un papel que Torrey DeVitto interpretó durante las temporadas 3 y 4.

"Básicamente me enviaron una escena entera. Tuve que grabarla, tuve que recrearla. Era básicamente una cinta de audición. Les encantó lo que hice y hablaron de llevarme a Atlanta, Georgia, donde rodaron el show", continuó.

Sin embargo, después de darle el visto bueno y estar a punto de coger los vuelos para asistir al rodaje, la agencia de casting se volvió a poner en contacto con ella para pedirle sus medidas y poder realizar el vestuario:"Todo estaba en marcha hasta que pidieron un último par de detalles. Decían: '¿Podemos tomarte las medidas para la ropa, y podemos comprar todo esto para comprar la ropa y saber cómo te llevas con los actores?"

Este fue el último mail que recibió por parte de la agencia y nunca más volvió a saber nada sobre participar en la serie protagonizada por Ian Somerhalder, Paul Wesley y Nina Dobrev: "Tan pronto como les envié un correo electrónico diciendo que mido 6'2″, tal vez hasta 6'3″ en este momento, nunca más supe de ellos. Supongo que mi altura, porque los hombres del programa eran tan pequeños, supongo que era la altura lo que era un problema. Pero, ¡nunca volví a saber de ellos!", ha reconocido.