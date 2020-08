¿Nuevo miembro en G2? Ibai LLanos da la 'bienvenida' a Werlyb

No para de haber movimiento en la casa de G2. La sede de creación de contenidos del equipo de eSports liderada por Ibai Llanos no ha parado de recibir invitados como Kuentin, Nil Ojeda o Álex Martínez a lo largo de estas semanas.

Ahora, Ibai Llanos le ha dado la bienvenida a su colega Werlyb. Lo ha hecho en un tweet en el que parece dar a entender que el jugador de League of Legends habría llegado para quedarse: "Bienvenido amigo. Ya somos 5. Faltan dos más".

Werlyb abandonó MAD Lions, equipo al que pertenecía, hace poco para dedicarse a crear contenido en exclusiva. ¿Será este su nuevo destino? El caster vasco ha expresado varias veces las intenciones por parte de G2 de ampliar el equipo llegando hasta a preguntarle a sus seguidores qué streamers les gustaría que ficharan para una nueva versión de la casa de cara al próximo año.

TheGrefg ha sido uno de los cientos de usuarios que han comentado la publicación, mencionando a Nil Ojeda y Goorgo, los compañeros de piso de Werlyb, para comunicarles le duele hasta él ver al streamer en otra casa.

Todavía no ha habido ninguna confirmación oficial pero los seguidores de Llanos y compañía estarían encantados con este fichaje si es que llega a convertirse en realidad. Además, esperan un vídeo de presentación a la altura del de Ibai Llanos. No nos extrañaría que fuera una 'troleada' conociendo el humor que se gastan Ibai y el resto de sus compañeros.

Sea un nuevo miembro de la casa o simplemente una visita temporal, Werlyb ya se ha encargado de ir retransmitiendo por su cuenta de Twitter cómo han sido sus primeras 24 horas en la casa junto a Reven, BarbeQ, Ander y el propio Ibai.

"1 día en la casa de G2 y ya me han picado 145 mosquitos y 14 arañas. Estoy MUY enfadado ¿alguien por Barcelona para darnos de hostias?", ha escrito en su cuenta de Twitter, además de comentar el calor que hace.

Reven le ha comentado deshaciéndose en halagos mientras que por su cuenta ha explicado el calvario que está siendo tener que soportar su estancia: "Werlyb lleva 12 horas en la casa y ya ha cagado en mi baño, se ha duchado en mi ducha, ha puesto 3 tweets ofensivos desde mi Twitter, me ha despertado, me ha quitado el pc para stremear y anoche me pidió que si podía dormir conmigo porque tenía mucho calor, ¿algo más hijo de puta?"