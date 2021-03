8-M: Así quiere TikTok celebrar el Día Internacional de la Mujer

Este 8 de marzo será un poquito diferente. Con el coronavirus todavía presente se está debatiendo mucho sobre si es conveniente o no salir a la calle a manifestarse y concentrarse para seguir reclamando igualdad y pelear por los derechos de las mujeres de forma pacífica.

En algunas comunidades autónomas, estas concentraciones se han autorizado pero con límite de aforo reducido y extremando las medidas de seguridad. Mientras que en la capital se ha optado por prohibirlas, una medida que ha generado cierta polémica.

Vivas en la comunidad que vivas, optes por salir a la calle a manifestarte o no, lo que sí puedes hacer sin correr ningún tipo de riesgo es celebrar el día de la mujer a través de las redes sociales. Por ejemplo, TikTok va a realizar una programación especial para dar visibilidad a las mujeres dentro del mundo de la música.

Esta campaña, en asociación con shesaid.so, una comunidad global independiente de mujeres y minorías de género en la industria musical, va a realizar desde el próximo lunes 8 de marzo y durante los próximos dos meses diferentes actividades para visibilizar el talento femenino de todos los terrenos entre los más de 100 millones de usuarios europeos que tiene la plataforma.

Estas son algunas de las actividades de las que los usuarios van a poder disfrutar:

Directos: A través del hashtag #MasMujeres, tendrán lugar en TikTok diferentes directos para dar voz a mujeres de diferentes industrias para contar de primera mano sus experiencias. Mujeres que trabajan en la investigación y divulgación, el periodismo deportivo, o la tecnología como Elsa Punset, Danae Boronat, Laura Vizcaíno, @ladyscience o @lalachus3.

Covers: La cantante Beatriz Luengo va a retar a los tiktokers a realizar sus propias versiones de canciones a través del hashtag #CantandoPorEllas. El 11 de marzo a las 20:00 horas, la artista realizará también un directo en su cuenta de TikTok junto con Erika Ender, cantante y compositora, que ha trabajado con grandes artistas internacionales.

Nuevo filtro 'Mujeres en la historia': Estará disponible en la plataforma un cuestionario a modo de filtro para que podamos poner a prueba nuestros conocimientos sobre la historia de la mujer y personajes célebres.

Lista de reproducción: TikTok ha creado una lista con las artistas que se han convertido en virales con alguna de sus canciones en esta red social como Little Mix, Ashnikko, Ms Banks, Nina Nesbitt, Shania Twain y Christine and The Queens.