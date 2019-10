Desde que BTS soltara la liebre hace cosa de un mes, las boy band coreanas del momento han querido seguir la estela de comebacks que estamos viviendo en el K-pop. Los últimos en sumarse son los chicos de ONF (on and off, si quieres decirlo bien), con un MV muy esperado para sus seguidores.

Se titula 'Why', y es el cuarto mini álbum de la banda coreana. La composición musical ha corrido a cargo de Hwang Hyun, de la discográfica Monotree, mientras que la letra es cosa de Wyatt y MK, ambos miembros del grupo.

El vídeo musical cuenta una historia que mezcla ciencia ficción, espionaje y persecuciones con ese toque flower boy tan de moda en este género. Se trata además del primer álbum después de la salida de Laun del conjunto, que en agosto se despedía tras cumplir su contrato y justificando su baja por motivos personales, en lo que esperamos que no haya sido nada demasiado grave.

A pesar de esta ausencia, a ONF parece irle bien en la música. Su último disco, GO LIVE, solo incluye cuatro canciones, pero está teniendo un buen recibimiento en las redes. Aparte de Why hemos podido escuchar los otros temas en un avance que sacaron la semana pasada.

ONF se formó en 2017 siguiendo la tendencia de BTS, y desde entonces han sabido encontrar a su público con una estética similar pero una apuesta musical algo distinta. De hecho, Laun llegó a ensayar y hacer audiciones con BTS durante su etapa en Big Hit Entertainment (discográfica de BTS), pero ahora que ya no está la influencia que pudiera tener de los reyes del K-pop también se esfuma.

Los fans europeos cruzan dedos para que aprovechando este lanzamiento se pasen de gira por occidente, aunque por su trayectoria están más centrados en los territorios de Japón y Corea. Why? We don't know...