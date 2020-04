Wonho ha vuelto. Después de su salida de MONSTA X, el cantante de 27 años está preparando su regreso en solitario.

A principios de abril, en concreto el día 10, saltaron todas las alarmas de los mombebes al aparecer las cuentas oficiales del artista en redes sociales. Los seguidores del artista no se lo podían terminar de creer pero era real. La discográfica Highline Entertainment, ligada a su antiguo sello, ha fichado por él dándole una segunda oportunidad después del escándalo en el que se vio envuelto hace unos meses.

Wonho fue acusado de posesión y consumo de drogas, lo que provocó que tuviera que abandonar MONSTA X. Sin embargo, el cantante ha sido absuelto y quiere regresar a la música con más ganas y fuerza que nunca para devolver todo el apoyo que sus seguidores le han brindado en esos momentos tan difíciles.

Y parece que todo va viento en popa. Ahora se han hecho públicas las primeras fotos promocionales de Wonho para empezar su carrera en solitario. El cantante aparece en las fotografías de lo más neutral con un look casual compuesto por unos vaqueros y una camisa blanca sobre un fondo gris. Además, hay que destacar que Wonho no lleva ningún tinte de pelo llamativo al que nos tenía acostumbrados.

Los mombebes fieles a Wonho no han podido evitar contener su alegría y han comenzado a compartirlas en redes sociales, destacando lo bien que sale, a través de los hashtags #WeFoundOurWonho y #WelcomeBackWonho.

Esta no es la única buena noticia para el mundo del K-pop después de la cancelación de la gira europea de BTS. Las chicas de TWICE han anunciado la fecha oficial de su comeback, que tendrá lugar el 1 de junio y que su primer single se llamará 'More & More'. Además, Chen de EXO ya ha sido papá.